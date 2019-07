29.07.2019 - 10:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Damit 5G beim iPhone bereits in diesem Jahr hätte integriert werden können, hätten sich Qualcomm und Apple früher einigen müssen. Doch für das kommenden Jahr gilt die neue Funktechnologie als gesetzt. Wie Ming-Chi Kuo nun in einer Notiz an Investoren (via MacRumors) erwartet, wird 5G nicht nur die beiden Spitzenmodelle erreichen, sondern auch das günstigere Einsteigermodell. Damit änderte Kuo seine bisherige Aussage dazu.

Bisher ging der stets zuverlässige Analyst Ming-Chi Kuo davon aus, dass nicht alle Modelle in 2020 mit der 5G-Technologie bedacht werden und Apple wieder nur die High-End-Modell bedenkt. Allerdings haben sich seine Informationen hierzu geändert, sodass er die neue Funktechnologie kommendes doch für alle Geräte erwartet.

Ihm zufolge besitzt Apple nun durch den Kauf von Intels 5G-Smartphone-Modemsparte deutlich mehr und bessere Ressourcen für die Entwicklung und Integration der Technologie. Gleichzeitig weist Kuo auch darauf hin, dass 2020 wohl verstärkt günstige Android-Smartphones mit 5G auf den Markt kommen werden, wodurch Apple dazu gezwungen wird, dass auch das Einsteigermodell mit dem neuem Modem ausgestattet wird. Zusätzlich könnte 5G auch Apples AR-Pläne beflügeln.

Welche 5G darf es denn sein?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings unklar, ob auf welche 5G-Technologie Apple 2020 setzen wird. Hier unterscheidet man nämlich in Sub-6-GHz und mmWave. Letzteres stellt dabei die wahre 5G-Leistungsfähigkeit bereit, die rein technisch bei 30 GHz beginnt, wobei die Anbieter zunächst knapp darunter bleiben werden. Sub-6-Ghz liegt unterhalb von 6 GHz und bringt bereits deutlich bessere Übertragungsgeschwindigkeiten als LTE. Diese Technologie ist günstiger und dürfte wohl zu Beginn am weitesten in Europa verbreitet sein. Aufgrund der höheren Kosten wird mmWave daher anfangs nur in dichtbesiedelten Gebieten (Großstädten) zu finden sein.

