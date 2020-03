iPadOS 14 soll Maus-Unterstützung verbessern

Während Apple die Anwenderschaft noch immer auf die neue Generation des iPad Pro warten lässt, kocht die Gerüchteküche bezüglich neuer Features über. Es wird spekuliert, dass Apple für das neue Pro-Modell ein neues Smart Keyboard vorstellen wird, das über ein Trackpad zur Maussteuerung verfügt. Passend dazu konnte 9to5Mac einen Blick auf iOS 14 und damit auch iPadOS 14 werfen. Demnach arbeitet Apple auch an einer Verbesserung der Maus-Unterstützung, die Nutzern mehr Komfort bringen soll.

Der Mauszeiger unter iPadOS 14 im ständigen Wandel

Wie 9to5Mac ausführt, soll der Mauszeiger zukünftig nach einigen Sekunden verschwinden, wenn er nicht bewegt wird. Wird die Maus oder das Trackpad wieder verwendet, dann kehrt auch der Zeiger zurück. Am Mac verschwindet er nur beim Schreiben oder bei Videos im Vollbildmodus. Daneben soll sich der Zeiger wie am Mac verändern, etwa um verschiedene Funktionen wie Links oder Textfelder anzuzeigen.

Für die Nutzung eines Trackpads soll Apple zudem zwei weitere Neuerungen einführen, die Mac-Anwender bereits kennen. So soll das iPad zukünftig auch Gesten wie den Rechtsklick mit einem Zweifingertipp erkennen. Das einfache Tippen auf dem Trackpad soll als Klick erkannt werden. Ob auch weitere Gesten in iPadOS 14 verfügbar sein werden, ist aktuell noch unklar und wird sich wohl erst zur offiziellen Vorstellung später in diesem Jahr zeigen.

