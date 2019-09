24.09.2019 - 20:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



24.09.2019 - 20:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Andreas Donath)

Apple hat mit iPad OS sein erstes speziell für seine Tablets angepasstes Betriebssystem veröffentlicht. Es erscheint gleichzeitig mit iOS 13.1 und enthält den selben Softwarestand hinsichtlich Bugfixes und Funktionen.

Apple hat iPadOS 13.1 zum Download für iPads freigegeben. Es kann over-the-Air eingespielt werden und hat den Software-Stand von iOS 13.1. Das bedeutet, dass die Bugfixes schon enthalten sind, die beim iPhone-Betriebssystem heute erst erschienen. Natürlich enthält iPadOS auch Funktionen, die speziell für den größeren Bildschirm des iPad entwickelt wurden - vor allem beim Homescreen sind deutliche Unterschiede wahrnehmbar. Der Nutzer erhält ein richtiges Dashboard.

In iPadOS können nun Automationen in der Shortcuts-App erstellt werden, die an Bedingungen geknüpft sind. Außerdem wurde die Funktion „Teile die Ankunftszeit“ integriert, die es Nutzern erlaubt, die geschätzte Ankunftszeit an einem Ort mit einem Freund oder Familienmitglied zu teilen. Zudem wird ein spezifisches Symbol für den verbundenen Lautsprecher oder Ohrhörer eingeblendet. Das klappt den AirPods und Beats-Kopfhörern sowie beim HomePod. Zudem können mehrere Kopfhörer an ein einzigen iPad angeschlossen werden.

Apple hat außerdem bei den Multitaskingfunktionen die Möglichkeit eingebaut, mehrere Fenster von derselben App einzublenden. Das erleichtert das Arbeiten mitunter ungemein - gerade wenn Dokumente abgeglichen werden sollen. Außerdem werden nun externe Laufwerke unterstützt - ein Novum für Apples mobile Betriebssysteme. Auch die Tastaturunterstützung wurde ergänzt durch zahlreiche neue Kürzel, die das Ansteuern des iPads verbessern. Eine rudimentäre Maus-Funktion ist ebenfalls dazu gekommen.

Die Stiftunterstützung wurde ebenfalls verbessert und erlaubt nun das Markieren in sehr vielen Apps bis hin zu E-Mails. Außerdem wurde die Werkzeugpalette aktualisiert und mit einem Lineal ergänzt.

Anzeige