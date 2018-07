iPhones sind weiterhin gefragt (Bild: CC0)

​Marktanteile: iOS holt im Q2 2018 in USA auf Android auf. Kantar Worldpanel veröffentlicht eine neue Auswertung zum Geschehen auf dem Smartphone-Markt. Ganz besonders interessant: Apple kann vor allem bei den Verkäufen von High-end-Smartphones punkten. Außerdem wächst das Geschäft im Heimatmarkt stark. Unter dem Strich kann der Konzern aber nicht überall Marktanteile gegenüber Android zurückgewinnen.

Kantar Worldpanel veröffentlicht aktuell eine neue Analyse zur Verteilung von Smartphone-Betriebssystemen in vielen Märkten weltweit. Die Auswertung berücksichtigt die Performance der Betriebssysteme in den drei Monaten bis Ende Juni 2018. Verglichen werden diese mit dem gleichen Zeitraum vor einem Jahr.

Gemischte Gefühle in Europa mit positivem Ausgang für iOS

In Deutschland konnte iOS 2,8 Prozent zulegen, in Frankreich sogar 4,2 Prozent und in Spanien immerhin 3,8 Prozent. Demgegenüber verlor Apples mobiles Betriebssystem 0,6 Prozent in Großbritannien und 2,4 Prozent in Italien.

Unter dem Strich ergibt sich für die großen fünf europäischen Märkte das folgende Bild: Android verliert 0,3 Prozent Marktanteil, bleibt aber dominant mit immer noch 79,3 Prozent Marktanteil.

Huawei in Europa erfolgreich

Dominic Sunnebo von Kantar Worldpanel ComTech sieht einen Grund für die anhaltende Dominanz Androids in Europa auch bei Huawei. Der Hersteller habe in den letzten drei Jahren kontinuierlich Marktanteile hinzugewonnen und schnelle Fortschritte gemacht.

Gerade in Großbritannien habe Huawei einen Sprung machen können, von 2,7 Prozent Marktanteil im vergangenen Jahr zu nun 13,7 Prozent.

Apple glänzt in den USA

Apples iOS konnte im Heimatmarkt glänzen. In den Monaten April bis Juni wuchs der Marktanteil um 5,9 Prozent auf 38,7 Prozent. Das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus sollen in diesem Zeitraum fast ein Fünftel aller verkauften Smartphones in den USA ausgemacht haben. Das iPhone X war das viertbest verkaufte Gerät in diesem Zeitraum. Besonders stark litt darunter die Konkurrenz von Samsung und LG.

Android wächst in China

In China allerdings wuchs Android in den drei Monaten bis Juni 2018. Das Betriebssystem erreicht bei Smartphones dort nun einen Marktanteil von 80,4 Prozent. Das entspricht einem Plus von 2,0 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Dennoch sei das iPhone X weiterhin das meistverkaufte Smartphone in China. 5,3 Prozent aller verkauften Mobiltelefone seien iPhone X gewesen. Seit seiner Veröffentlichung im November 2017 ist Apples Face-ID-Smartphone unangefochten das meistverkaufte Modell in China.

Anzeige