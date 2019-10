iOS 13.2: Termin für das neue Update steht fest

Das ist neu in iOS 13.2

Datenschutz. Nachdem Apple im Sommer für Praktiken bei der Qualitätssicherung von Sprachassistenten Siri in Kritik geriet und diese vorerst einstellte, kehren diese mit iOS 13.2 zurück. Nutzern wird direkt nach der Installation die Möglichkeiten angeboten, an der Verbesserung des Dienstes mitzuwirken.

Daneben wird es wieder neue Emojis geben. Satte 59 neue Charaktere werden mit Unicode 12.0 eingeführt. Dazu gehören Waffeln, Fallschirmspringer, zahlreiche Paar-Kombinationen mit und ohne Kind(er), ein Flamingo, ein Otter, ein Faultier und vieles mehr.

„Nachrichten mit Siri ankündigen“ wurde ursprünglich auf der WWDC im Sommer für iOS 13 vorgestellt und soll mit iOS 13.2 nun nachgereicht werden. Nutzer von AirPods (2. Generation), Powerbeats Pro und der neuen Beats Solo Pro werden dann nicht nur über eine neue Nachricht informiert, sondern diese wird auf Wunsch auch direkt vorgelesen. Eine Antwort ist dann sogar ohne „Hey Siri“ möglich. Laut Apple ist das Feature nicht nur auf die Nachrichten-App beschränkt, sondern kann auch von Drittanbieter verwendet werden.

Für frühe Käufer eines iPhone 11 oder iPhone 11 Pro (Max) ist das Update besonders spannend. Apple führt damit eine Feature namens Deep Fusion für die neuen Modelle ein. Das System arbeitet im Hintergrund und soll durch das Zusammenführen mehrerer Aufnahmen mehr Details in Ihre Bilder bringen.

Spätester Termin bekannt

In den vergangenen Jahren veröffentlichte Apple größere Updates gerne Ende Oktober gemeinsam mit neuer Hardware. Während im letzten Jahr das neue iPad Pro sowie das iPhone XR erschien, gibt in diesen Jahr Apple-Tochter Beats den entscheidenden Hinweis. Nachdem das Unternehmen in der letzten Woche die Beats Solo Pro mit H1-Chip, „Hey Siri“, adaptiver Geräuschunterdrückung sowie Lightning-Anschluss ankündigte, heißt es auf der offiziellen Store-Seite, dass die neuen Kopfhörer iOS 13.2 voraussetzen. Damit dürfte feststehen, dass Apple das Update bis spätestens zum 30. Oktober veröffentlichen wird. An diesem Tag sind die Beats Solo Pro nämlich offziell verfügbar.

