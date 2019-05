29.05.2019 - 13:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



29.05.2019 - 13:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In wenigen Tagen findet die alljährliche Entwicklerkonferenz WWDC in Kalifornien statt. Dort wird Apples Software-Chef Craig Federighi wieder über die neuesten Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac und Co. sprechen. Es wird erwartet, dass ein Großteil der Zeit wieder über den Schutz der Privatsphäre gesprochen wird und wie man die Software in dieser Hinsicht verbessert hat. Schon jetzt stellte sich Federighi dem Stern und gab ein umfassendes Interview zum Thema Datenschutz und Privatsphäre.

Seit Jahren positioniert sich Apple als Schützer Ihrer Daten und Privatsphäre und kritisiert nicht selten Google oder Facebook für den großen Datenhunger. Zuletzt man Apple im Januar auf diesen Umstand aufmerksam. Dazu mietet das Unternehmen eine Gebäudewand in Las Vegas als Werbefläche an. Diese thronte über der CES und spielt mit „Was auf dem iPhone passiert, bleibt auf dem iPhone“ auf den bekannten Ausspruch „Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas“ an. So blieb das Unternehmen auch ohne echten CES-Auftritt im Gespräch.

Google konterte kürzlich und sagte, dass „die Privatsphäre kein Luxusgut“ sei, wobei man natürlich auf die vergleichsweise hohen Preis von Apple-Produkten anspielte. Nun setzte sich der Spiegel mit Apples Software-Chef Craig Federighi zusammen. Dabei sprach man umfassend über die Privatsphäre der Nutzer und wie man den Datenschutz vorantreiben möchte. Unter anderem betonte Federighi einmal mehr, dass Apple kein Interesse an den persönlichen Daten der Nutzer hat, da diese nicht zum eigenen Geschäftsmodell gehören.

„Ich glaube, das ist eine Besonderheit bei Apple. Unser Geschäftsmodell ist völlig anders, es spiegelt unsere Werte wieder. Wir verkaufen Dinge, die Menschen kaufen wollen, und unser Ziel ist es, diese noch begehrenswerter zu machen. Uns interessiert nicht, wie viel Zeit Sie mit Ihrem Gerät verbringen. Wir wollen nur einen wertvollen Beitrag in ihrem Leben leisten. Das ist alles.“, so Federighi.

Der Software-Chef scheut daher auch keine Überstunden, wenn dadurch etwas bewirkt werden kann. Ihm zufolge denkt man stets bei neuen Funktionen darüber nach, wie man Sie umsetzen kann, ohne dass die Privatsphäre sowie Nutzererfahrung beeinträchtigt wird. Dieser Spagat stellt das Unternehmen in vielerlei Hinsicht vor Herausforderungen, sodass Features wie Siri der Konkurrenz etwas nachstehen. Anders als die anderen Unternehmen möchte Apple weitestgehend auf die Nutzung von Kundendaten für die Verbesserung der Dienste verzichten:

„Wir als Firma haben keinerlei Interesse daran, alles über Sie herauszufinden. Wir denken, ihr Gerät sollte sich an Sie persönlich anpassen, aber das liegt allein in Ihrer Hand. Dabei analysiert Apple aber nicht Ihr Verhalten - dafür haben wir weder einen Anreiz noch ein moralisches Bedürfnis.“

Das ganze Stern-Interview mit Apples Software-Chef Craig Federighi finden Sie auf Stern.de.

