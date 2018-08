15.08.2018 - 12:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

Amazon und Google sind mit Ihren Smart Speaker Apple teils Jahre voraus und befinden sich zum Teil schon in der zweiten Generation. Dennoch konnte Apples HomePod mit überaus soliden Zahlen das zweite Quartal 2018 beenden und sich einen Marktanteil von rund sechs Prozent sichern. Dies geht aus einem aktuellen Bericht zu Smart Speakern hervor, den das Marktforschungsunternehmen Strategy Analytics nun veröffentlichte.

Laut dem Bericht verkauften sich die Amazon Echos etwa 4,8 Millionen mal, während von Apples HomePod „nur“ 700.000 Einheiten an den Handel geliefert wurden. Dabei handelte es sich um eine Steigerung gegenüber dem vorherigen Quartal. Denn in Q1 2018 lieferte Apple den HomePod rund 600.000 mal aus. Allerdings möchten wir an dieser Stelle anmerken, dass Apples Smart Speaker erst Anfang Februar zunächst in den USA, Australien und Großbritannien erschien.

Unterschiede zwischen den Unternehmen

Zusammengerechnet verkaufte sich der HomePod demnach rund 1,3 Millionen mal im ersten Halbjahr 2018. Das Marktforschungsunternehmen Consumer Intelligence Research Partners schätzt die Verkäufe deutlich höher. Den Marktforschern zufolge soll Apple 3 Millionen Einheiten des HomePod an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht haben und das nur in den USA. Damit fällt die Schätzung mehr als doppelt so hoch aus – zumal es sich nicht, wie bei Strategy Analytics, um Auslieferungen sondern um Verkäufe handelt. Apple selbst nennt wie bei der Apple Watch keine genauen Zahlen, zeigte sich aber durchaus mit den Verkäufen zufrieden.

Da der Preis für den HomePod vergleichsweise hoch ist, kann man davon ausgehen, dass die Zahlen von Strategy Analytics eher der Wahrheit entsprechen. Zumal in den vergangenen Monaten nur Kanada, Frankreich und Deutschland als neue Territorien hinzugekommen sind und damit die wirklich großen Märkte wie beispielsweise China noch fehlen.

