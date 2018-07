23.07.2018 - 09:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

Bekanntlich wird der HomePod-Lautsprecher über die Home-App aktualisiert und dementsprechend stellt Apple auch keinerlei Beta zur Verfügung. Nun kam ans Licht, dass intern fleißig eine Beta zu iOS 12 getestet werden soll, die zahlreiche neue Funktionen für Siri bringt. Allerdings kommen laut iGeneration aktuell nur Apple-Mitarbeiter aus der Zentrale und einige wenige Retail-Mitarbeiter in den Genuss.

Wir und auch viele andere Tester hatten am HomePod vor allem beim Funktionsumfang einiges auszusetzen, da Apples Smart Speaker der Konkurrenz deutlich hinterher hinkt. Einem neuen Gerücht zufolge soll das Unternehmen jedoch daran arbeiten, einige der damals beschriebenen Features nachzubessern.

Anrufe auf dem HomePod

Obwohl Apple auf der diesjährigen WWDC kaum ein Wort zum HomePod verlor, soll intern bereits neue Software getestet werden, die dann gemeinsam mit iOS 12 veröffentlicht werden soll. Zu den neuen Funktionen soll beispielsweise das Starten und Annehmen von Anrufen gehören, sodass das iPhone nicht mehr in die Hand genommen werden muss, um zu telefonieren. Bisher funktioniert dies nur via Weiterleitung.

iPhone mit dem HomePod suchen

Auch die „iPhone-Suche“ soll Einzug halten und ähnlich wie auf der Apple Watch funktionieren. Wird der Befehl ausgelöst, dann spielt das iPhone (oder das gewünschte Apple-Gerät) einen Sound ab, um das Auffinden zu erleichtern. Passend dazu soll sich auch das zugewiesene Netzwerk des HomePod ändern lassen, sodass sich der Smart Speaker und das gesuchte Gerät im selben WLAN befinden. Aktuell ist dies ebenfalls nicht möglich. Es kann nicht einmal überprüft werden, in welchem WLAN sich der HomePod befindet.

Mehrere Timer möglich

In der Vergangenheit hatten sich viele Nutzer bereits darüber lustig gemacht, dass der HomePod trotz leistungsfähiger Hardware nur einen Timer stellen kann. In Zukunft soll es möglich sein, dass Sie mehrere Timer stellen und diese individuell bezeichnen können. Etwa der Amazon Echo verfügt bereits über dieser Feature und erleichtert damit beispielsweise die Arbeit in der Küche. Bis es soweit ist, müssen Sie sich wohl noch rund zwei Monate gedulden, denn erst gegen Mitte/Ende September wird Apple die neuen Betriebssysteme für seine Plattformen veröffentlichen.

