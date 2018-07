25.07.2018 - 17:16 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Apple Store in China (Bild: Apple)

Gleich doppelt könnte das iPhone von den neusten Maßnahmen der Trump-Administration im Handelsstreit mit China betroffen sein, sorgt sich die US-Tageszeitung Wall Street Journal. Angesichts der erratischen Aussagen von US-Präsident Donald Trump bringt die Produktion des iPhone in China den US-Konzern Apple in eine missliche Lage, denn es bleibt unklar, ob Smartphones als Warengruppe besteuert werden sollen.

Bislang sind Smartphones noch ausgenommen von zusätzlichen Strafsteuern, mit denen US-Präsident Donald Trump im Handel mit China „faire“ Bedingungen herstellen möchte, schreibt die Zeitung Wall Street Journal. Waren für 34 Milliarden US-Dollar sind derzeit mit steuerlichen Aufschlägen belegt. Im August sollen weitere Produkte im Volumen von 16 Milliarden US-Dollar folgen. Für den Herbst befindet sich ein Handelvolumen von 200 Milliarden US-Dollar in der Vorbereitung. Darin enthalten ist die Warengruppe, zu der die erste Apple Watch gehört.

Als nächste Eskalationsstufe sollen so gut wie alle Einfuhren aus China mit Zöllen belegt werden, wenn nämlich Waren im Handelswert von 500 Milliarden US-Dollar steuerlich berücksichtigt werden sollen. Und dann – so die Argumentation der Zeitung – wäre auch das iPhone als Import-Produkt aus China von Strafzöllen betroffen und würde sich entsprechend für amerikanische Kunden verteuern.

Zudem sei Apple für die Chinesen ein leichtes Ziel, weil Apple neben den Exporten auch auf den chinesischen Markt und seinen Marktanteil von 9 Prozent angewiesen sei. Nicht zuletzt weist Tim Cook immer wieder darauf hin, dass Strafzölle nicht zielführend bei Verhandlungen mit China seien.

Auf der anderen Seite könnte die Drohkulisse ebenso schnell wieder eingerollt werden. Vor dem heutigen (25.7) Treffen von Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker schlägt Trump vor, auf alle Zölle zu verzichten, wenn die EU ihrerseits auf alle Zölle verzichten könnte, wozu die EU laut Trump aber nicht in der Lage sei. Kurzum: Trump weiß selbst noch nicht, was er will.

