07.12.2018 - 13:28 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Das Fernsehen hat sich stark verändert. Und mit ihm die Art, wie und wann wir uns Sendungen ansehen. Das Internet macht den Konsumenten zwar unabhängiger von Ausstrahlungszeiten, aber wirklich flexibel wird Fernsehen erst mit Save.TV. Der Service bietet umfassenden Komfort und störungsfreies Anschauen von Lieblingsserien oder Ereignissen wie den Oscars, Superbowl oder Formel Eins-Rennen. Für Mac Life Leser hat Save.TV ein spezielles Angebot.

Lief nicht vorhin der Krimi, den Sie unbedingt sehen wollten? Und was war mit dem Spielfilm im Ersten? Also gut, hilft ja nichts, Sie müssen in der Mediathek stöbern und sehen, ob Sie die gewünschten Sendungen schon abrufen können. Das Fußballspiel von gestern gibt es jetzt allerdings nur noch als erschreckend kurze Zusammenfassung...

Mit Save.TV kann das alles aber auch ganz anders ablaufen. Über 40 Free-TV-Sender stehen Ihnen mit einem Abonnement zur Verfügung. Aufnehmen und alles Gewünschte in der Cloud speichern können Sie mit nur wenigen Klicks und anschließend die gesicherten Inhalte jederzeit und überall abspielen. Und das nicht nur mit einer Internetverbindung, sondern auch offline und auf allen Geräten, ob auf dem Smartphone, dem Tablet, dem Laptop oder PC und Mac.

Wann Sie wollen

Im Klartext heißt das: Sie können beispielsweise Ihre Lieblingsserie in HD-Qualität in der U-Bahn genießen, ohne die ennervierende Werbung dulden zu müssen. Auch das Wechseln zwischen den Inhalten ist kinderleicht. Bei Save.TV verfügen Sie über ein Archiv, aus dem Sie alle Sendungen streamen oder herunterladen können. Besonders angenehm erweist sich dabei die aufgeräumte Struktur von Save.TV, in der Sie sich intuitiv zurechtfinden werden. Wollen Sie etwas tiefer einsteigen, können Sie auch sogenannte Channels für wiederkehrende Formate anlegen oder eigene Playlisten erstellen. Es gibt einen Serienassistenten, der Ihnen hilft, es gibt Sendungsempfehlungen und Parallelaufnahmen, damit es zuhause keinen Streit gibt. Die Kombination aus Werbefreiheit, der Möglichkeit im Offline-Modus Sendungen anzuschauen, in bester Aufnahmequalität und einer übersichtlichen Ordnung, macht aus Save.TV eine Mischung aus Fernsehbutler und -concierge und damit zu einer Anwendung, die maximalen Komfort garantiert.

Das Angebot

Als besondere Aktion bietet Save.TV den Mac Life-Lesern folgendes Angebot an: Das XL-Paket mit Aufnahmen ohne Werbeunterbrechung, HD-Qualität, unbegrenztem Aufnahmespeicher, Apps, Offline-Modus, einer Speicherzeit von 60 Tagen und vielem mehr, erhalten Sie über nachfolgenden Link oder den QR-Code zwei Monate kostenlos und im Anschluss mit 60% Rabatt, sprich für nur 3,99 Euro pro Monat. Für die gesamten Serviceleistungen des Abos zahlen Sie anschließend also nicht mehr als einen Euro pro Woche. Das Angebot ist bis zum 10.02.2019 hier verfügbar.

Anzeige