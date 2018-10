11.10.2018 - 14:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Apple arbeitet mit Hochdruck an eigenen Serien und Filmen. Bereits jetzt bietet das Unternehmen innerhalb des Apple-Music-Abos diverse Dokumentationen und Konzertfilme an. Allerdings soll aus den bestellten Inhalten etwas Neues werden und auch Videoinhalte anderer Medienunternehmen einbeziehen. Laut einer zuverlässigen Quelle (via CNBC) soll Apple die Inhalte dann sogar kostenlos für alle Apple-Nutzer bereitstellen.

Netflix und andere Mitbewerber zeigen sich bisher noch nicht beeindruckt von Apples Ambitionen in das TV-Streaming einzusteigen. Allerdings könnte sich dies mit einem aktuellen Bericht auf CNBC ändern. Die renommierte Website möchte aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, dass Apple große Pläne für die Videoinhalte anstrebt. Demnach könnte Apple eigene Inhalte für alle Kunden mit Apple-Geräten wie iPhone, iPad oder Apple TV kostenlos über die TV-App zur Verfügung stellen.

Der Wahrheitsgehalt der Quelle wird zusätzlich von Apple selbst untermauert. Das Unternehmen bot „Carpool Karaoke: The Series“ bisher nur über das Apple-Music-Abo an. Jedoch verabschiedete man sich kürzlich von diesem Modell und bietet die Serie nun kostenlos über die TV-App an.

Während Apple eigene Videoinhalte kostenlos über die TV-App anbieten will, sollen auch andere Medienunternehmen einbezogen werden. Apples Streamingdienst soll dann mit den Anbietern zusammenarbeiten, indem sich Nutzer einfach mit den Anmeldedaten des jeweiligen Dienstes einloggen. Zusätzliche Apps sind hier nicht mehr notwendig, da sich sämtliche Inhalte über die TV-App aufrufen lassen. Damit geht Apple einen ähnlichen Weg wie Amazon. Bei Amazon Prime Video können ebenfalls zusätzliche Kanäle abonniert werden, die dann innerhalb der einen App abrufbar sind. Aktuell wird erwartet, dass Apple im Frühjahr 2019 erste Informationen zu dem Streamingdienst nennen wird.

