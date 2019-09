16.09.2019 - 20:30 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



16.09.2019 - 20:30 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wird das Pixel 4 der iPhone-Killer? Immerhin hat Google den Vorteil, dass das eigene Top-Smartphone erst am 15. Oktober vorgestellt wird, während Apple das iPhone 11 Pro bekanntlich schon präsentiert hat.

Das Pixel 4 ist Googles Top-Smartphone für das laufende Jahr. Es wird am 15. Oktober 2019 vorgestellt, die das Unternehmen jetzt mitteilte. Die Präsentation wird in New York stattfinden und auch das Pixel 4 XL und andere Geräte umfassen, wie The Verge schreibt. Das XL ist wie der Name schon suggeriert die größere Version des Pixel 4. Erwartet wird auch das Notebook Pixelbook 2.

Das Pixel 4 ist mit zahlreichen Sensoren und einer Gesichtserkennung des Nutzers ausgerüstet - vermutlich in ähnlicher Art und Weise wie Apple das mit Face ID macht. Das Pixel 4 soll zudem mittels Googles Motion Sense Handbewegungen oder besser gesagt Gesten steuerbar sein, wobei hier eher das Scrollen als das vollständige Bedienen gemeint ist. Google hatte schon Mitte des Jahres angekündigt, dass es das Pixel 4 geben wird und sich damit von bisher bei Apple abgeschauten Strategie getrennt, ein Geheimnis um jederlei Art zu den neuen Smartphones zu machen.

The Verge geht davon aus, dass Google auch ein neues Pixelbook vorstellt, zumal das aktuelle Gerät aus dem Jahr 2017 stammt.

Wie das Pixel 4 final aussehen wird, ist noch nicht bekannt, da Google bisher nur recht schematische Abbildungen gezeigt hat. Wir gehen aufgrund der Informationen von Google davon aus, dass zwei Kameras an Bord sein werden und das Display bis zum Rand verlaufen wird. Alles in allem sieht das Android-Smartphone dem neuen iPhone bis auf die Kamera-Anzahl und deren Anordnung doch recht ähnlich.

Wir hoffen der kleine Blick über den Tellerrand hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels, wir sind gespannt.

Anzeige