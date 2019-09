27.09.2019 - 08:59 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Google Play Pass bringt Android-Games im Spiele-Abo (Bild: mp / smartmockups)

Google startet mit dem Google Play Pass einen Abo-Service für Spiele, der so ganz nach der Antwort von Google auf Apple Arcade aussieht. Der Spieler bekommt mit seinem Android-Telefon Zugang zu rund 350 Spielen. Frei von Werbung und In-App-Käufen wird grenzenloser Spielspaß versprochen. Auch der monatliche Preis von 4,99 US-Dollar entspricht dem Apple-Angebot, das zudem mit einem Einführungspreis lockt.

Während Apple durch die gestaffelte Veröffentlichung neuer Systemsoftwares für iPhone, iPad und Apple TV die Spieleplattform Apple Arcade ausrollt, lässt die Antwort von Google nicht lange auf sich warten. Ab sofort startet mit Google Play Pass ein vergleichbares Angebot für Nutzer von Android-Smartphones – allerdings zunächst beschränkt auf die USA. Im Abonnement erhalten Spieler einen Zugang zu rund 350 Spielen. Der monatliche Preis von 4,99 US-Dollar entspricht dem des Apple-Angebotes. Zusätzlich bietet Google in einer Einführungsphase für das erste Jahr einen auf 1,99 US-Dollar reduzierten Preis an. Dafür ist mit zehn Tagen die Testphase kürzer als bei Apple.

Wie im Apple-Angebot Apple Arcade sind die Spiele frei von Werbung. Es gibt keine In-App-Käufe und weitere finanzielle Verpflichtungen. Über Google Play Family Library dürfen bis zu fünf Familienmitglieder mitspielen, erläutert Google im Firmen-Blog.

Auch die Auswahl der Spiele klingt bekannt. Vertreten sind Titel wie Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic und AccuWeather. Auch die weniger bekannten Titel aus der zweiten Reihe sind dabei, darunter LIMBO, Lichtspeer, Mini Metro, Old Man’s Journey und viele weitere. Neu erscheinende Titel sollen das Angebot monatlich ergänzen, verspricht Google und erwähnt dabei die Titel This War of Mine und Cytus, die in Kürze erscheinen sollen.

In dieser Hinsicht sollte Apple mit Apple Arcade Recht behalten. Apple Arcade hat den Spielemarkt verändert. Neuerscheinungen kommen eventuell nur noch für Abonnenten.

