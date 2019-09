Bringt Apple bald ein neues Apple TV heraus? (Bild: Apple)

Gibt es am 10. September ein neues Apple TV mit A12X-Prozessor? Demnächst veröffentlicht Apple nach umfangreichen Betatests einen ganzen Reigen neuer Betriebssysteme, darunter auch iOS 13 und tvOS 13 und macOS Catalina. Alle System haben einen neuen Service gemeinsam: Apple Arcade. Dieses kostengünstige Abo für Computer- und Videospiele sorgt vielleicht für einen Überraschungsgast auf der Keynote am 10. September.

Wir gehen davon aus, dass Sie auch am 10. September zumindest den einen oder anderen Spieleentwickler auf Apples Keynote-Bühne sehen werden. Der Grund ist einfach: Zusammen mit den neuen Betriebssystem-Versionen wird auf der Spieleservice Apple Arcade eingeführt.

Was ist Apple Arcade: Nicht hoch genug einzuschätzen

Apple Arcade wird von Hardcore-Gamern und einigen anderen Beobachtern angesichts von Services wie Xbox Game Pass oder demnächst Google Stadia eher belächelt. Doch es gibt keinen Grund dazu. Denn Apple hat sich ganz genau angesehen, was der Durchschnittsspieler möchte und was ihn am meisten nervt.

Genau diese Lösungen bietet Apple Arcade und diese Probleme behebt der Service. Denn die Spiele sind frei von Werbung, können auf iPhone, iPad, Mac oder Apple TV gespielt werden und das sogar von allen ihren Familienmitgliedern. Was aber Nutzer neben der Werbung in vielen Gratis-Spielen am meisten gestört hat: Bei vielen dieser Freemium-Spiele benötigten Sie jederzeit eine Internetverbindung, ansonsten konnten Sie das Spiel nicht spielen. Bei den Games in der Apple Arcade ist das anders. Sie können diese auch ohne Internet spielen, überall.

2017 das letzt Update fürs Apple TV

Das Apple TV indes ermöglicht den Zugang zu den Spielen der Apple Arcade auf dem „großen Bildschirm“. Vermutlich ist der Fernseher in vielen Haushalten immer noch der größte Bildschirm. Außerdem macht es mehr Spaß in lockerer Atmosphäre auf dem Sofa, vor dem Fernseher zu spielen, anstatt im Bürostuhl am Schreibtisch.

Dass Apple Spiele mittlerweile auch als wichtig erachtet zeigt, dass der Konzern die Geräte mit dem nächsten Betriebssystem kompatibel zu den Gamepads von Sony und Microsoft macht. Nutzen Sie die Controller von der Xbox One oder der PlayStation 4 einfach so.

Wie ist Ihre Meinung? Glauben Sie, dass das Apple TV ein Update bekommt? Ein A12X Chip stünde dem Gerät gut zu Gesicht, wenn es umfangreichere Spiele abspielen soll.

