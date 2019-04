Die Apple Card anno 2019 (Bild: Apple)

Geschichte wiederholt sich: Die Apple Card gab es schon, 1984. Hätten Sie es gewusst? Aber die Kreditkarte von Apple ist keine neue Erfindung. Klar, auch in den letzten Jahren gab es schon Verbindungen von Apple zu Finanzinstituten in den USA, die Kunden eine Finanzierung ermöglichten. Doch „die“ Apple Card gab es so ähnlich schon einmal, und zwar im Jahr 1984. Das Byte Magazine aus dem Jahr dient uns als Zeitzeuge.

Tatsächlich geht der Weg der Apple-eigenen Kreditkarte schon mindestens 35 Jahre zurück. Letztlich wird die Idee aber noch vor der eigentlichen Berichterstattung stattgefunden haben, die ein Reddit-Leser in einem Zeitschriften-Archiv ausgegraben hat.

Werbung im Byte Magazine aus 1984

In der Ausgabe 3 des Jahres 1984 des Byte Magazine gibt es eine unverhoffte Begegnung mit der Apple Card. Wenn Sie damals in den USA einen Apple-Computer auf „Pump“ kaufen wollten, dann war die Apple Card Ihr Zahlungsmittel der Wahl. Sie mussten damit andere Kreditreserven nicht anzapfen, wie es im Byte Magazine dazu heißt.

Sie konnten die Karte bei Ihrem Apple-Händler des Vertrauens mit einem knappen Formular beantragen. Die Bestätigung erhielten Sie der Nachricht zufolge meist schon vor Ort.

Die Karte „musste“ erstmalig für den Kauf eines Apple-Computer genutzt werden. Gebühren gab es auf die Apple Card nicht. Außerdem mussten Sie eine Anzahlung in Höhe von 10 Prozent leisten und bei zukünftigen Käufen wurden diese nur über die Kreditkarte abgerechnet, wenn Sie mindestens $100 wert hatten.

Apple Card anno 2019

Vor kurzem kündigte Apple eine Neuauflage der Apple Card mit Goldman Sachs als Partner an. Noch in diesem Jahr bringt Apple die Kreditkarte mit verschiedenen Sicherheitsfeatures in den USA an den Start. Doch Sie soll dann eventuell auch nach Deutschland kommen und gilt als international angestrebtes Produkt.

Anzeige