04.07.2019 - 14:45 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das Butterfly-Keyboard entwickelte sich zum größten Witz der letzten Jahre und dennoch hielt Apple vehement daran fest. Den Höhepunkt erreicht die Thematik wohl im Mai als das Unternehmen ein weiteres Reparaturprogramm für die fehleranfällige Tastatur angekündigte und dies sogar für die gleichzeitig veröffentlichten neuen „MacBook Pro“-Modelle. Wie es den Anschein hat, könnte es sich dabei um die letzten Geräte mit dem Keyboard handeln.

Im Jahr 2015 stellte Apple das 12-Zoll-MacBook mit Retina-Display vor. Als eine der großen Errungenschaften galt damals das flachere Design sowie die runderneuerte Tastatur, die man aufgrund Ihres Aufbaus als Butterfly-Keyboard bezeichnete. „Dieser bietet eine viermal bessere Tastenstabilität als die herkömmliche Scheren­mechanik und sorgt für schnellere Ansprache und ein angenehmeres Gefühl beim Tippen“, so Apple auf der offiziellen Website. Mit der Übernahme der Technologie in das MacBook Pro kam allerdings die erste Ernüchterung bei vielen Nutzern, die schnell über hängende Tasten aufgrund des Mechanismus und Staubs. Seither arbeitete Apple stark an der Tastatur und verbesserte Sie von Jahr zu Jahr, aber die Probleme blieben.

Blick nach vorne

Wie 9to5Mac aktuell berichtet, gibt es gute Neuigkeiten vom stets zuverlässigen Analysten Ming-Chi Kuo. Ihm zufolge arbeitet Apple bereits an einer neuen Technologie, um das Butterfly-Keyboard zu ersetzen. Apple soll dabei wieder auf den Scherenmechanismus setzen und dadurch die Haltbarkeit verbessern sowie den Tastenweg für ein angenehmeres Tippen verbessern. Dies könnte bereits mit der in diesem Jahr kommenden Generation des MacBook Air passieren und soll dann im kommenden Jahr auch beim MacBook Pro zum Einsatz kommen.

Interessant ist auch die Tatsache, dass es sich um ein vollkommen neues Design handeln soll, das einen netten Nebeneffekt mitbringt. Das Butterfly-Keyboard ist laut Kuo nämlich sehr teuer in der Produktion und das neue Scheren-Design könnte die Kosten verringern, wobei es allerdings noch immer teurer sein wird als die Durchschnittstastaturen.

Aktuell ist allerdings noch unklar, wann Apple das neue MacBook Air veröffentlichen wird. Dies könnte schon im Juli oder August geschehen oder noch bis zum Oktober dauern. Kuo geht jedoch davon aus, dass neben der neuen Tastatur nur kleinere Verbesserungen wie neue Prozessoren zu erwarten sind.

