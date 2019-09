23.09.2019 - 22:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



23.09.2019 - 22:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat mit den AirPods eine Spitzenposition bei den kabellosen Kopfhörern erreicht, doch Amazon will dem nun Paroli bieten. Dazu sollen Fitnesstracker-Funktionen in kabellose Ohrstöpsel eingebaut werden.

Amazon soll angeblich in wenigen Stunden kabellose Kopfhörer vorstellen, die ähnlich wie die AirPods aussehen, aber zwei entscheidende Vorteile bieten: Zum einen soll das Paar weniger als 100 US-Dollar kosten, zum anderen ist eine interessante Zusatzfunktion eingebaut. Die Ohrstöpsel sollen mehrere Gesundheits- und Fitnessfunktionen beinhalten und Amazons Sprachassistenten Alexa ansteuern können, wie der US-Sender CNBC berichtet.

Mit einem Beschleunigungssensor soll die Bewegung des Nutzers erkannt werden. Software wertet diese aus und und interpretiert, wie der Nutzer sich bewegt.

Die AirPods sind zudem deutlich teurer als die noch namenlosen Amazon-Kopfhörer. Wie gut diese sein werden, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Bisher zeichneten sich Amazons Audioprodukte nicht gerade durch eine überragende Tonqualität aus. Auch die Akkulaufzeit der AirPods ist enorm gut - da wird es Amazon nicht leicht haben, dem etwas entgegen zu setzen.

Außerdem soll noch ein neuer Echo-Lautsprecher mit Tieftöner auf den Markt kommen, der eine bessere Tonqualität bieten soll.

Und was meint ihr? Seid ihr an einer Alternative zu den AirPods überhaupt interessiert oder wartet ihr lieber, bis Apple eine Fitnesstracker-Funktion in seine Kopfhörer integriert? Oder sind das gar Funktionen, die ihr überhaupt nicht wollt? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare, wir sind schon sehr gespannt.

