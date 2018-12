Gleichzeitig beleuchten Riesewieck und Block die weltweiten Auswirkungen dieser digitalen Zensur und zeigen, wie Fake News und Hass durch die Verstärkung der „sozialen“ Netzwerke an Gewicht gewinnen. Facebook und Co. werden zu „gefährlichen Brandbeschleunigern, die soziale, politische und gesellschaftliche Konflikte anheizen und die drohende Spaltung unserer Gesellschaft vorantreiben.“

Alles begann mit einem Mißbrauchs-Video, das auf Facebook gepostet und tausendfach geteilt wurde. Die Regisseure Hans Block und Moritz Riesewieck fragten sich, wie das passieren konnte – und warum es nicht viel häufiger passiert. Die daraufhin gestartete Recherche führte sie nach Manila, der Hauptstadt der Philipinen. Hier löschen im Geheimen zehntausende Billiglöhner zum Teil extrem verstörende Fotos und Videos. Im Film berichten fünf „Content Moderatoren“ über ihre Erfahrungen (was ihnen vertraglich untersagt ist) und zeigen ein grausames Bild der Arbeitsbedingungen.

Soziale Netzwerke wie Facebook sind schon lange keine netten Spielereien des Internets mehr. Sie sind die (oft einzigen) Infoplattformen für Millionen von Menschen. Es geht nicht mehr nur um Katzenvideos und Urlaubsfotos. Was dort gezeigt – oder eben nicht gezeigt – wird, kann gesellschaftliche oder politische Auswirkungen haben.

