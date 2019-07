24.07.2019 - 21:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Facebook muss wirklich 5 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen. Die Wettbewerbsbehörde FTC hat vom US-Justizministerium grünes Licht erhalten, die Strafe offiziell zu verhängen. Zudem wird eine weitere Strafe wegen Täuschug der Aktionäre verhängt und Facebook muss für einen unabhängigen Datenschutz um Unternehmen sorgen.

Auch wenn 5 Milliarden US-Dollar eine gigantische Summe sind - sie machen nur etwa 9 Prozent des Umsatzes von Facebook 2018 aus. Zudem muss Facebook eine separate Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar zahlen. Dabei ging es nicht um die Verletzung der Privatsphäre von Millionen Nutzern sondern darum, dass Investoren über die Risiken von missbräuchlich verwendeten Nutzerdaten nicht aufgeklärt wurden.

Zudem muss Facebook einen unabhängigen Datenschutzausschuss im Vorstand einrichten. So soll Mark Zuckerbergs Einfluss zurückgedrängt werden.

Die 5 Milliarden US-Dollar muss Facebook wegen des Datenschutzskandals um Cambridge Analytica zahlen. Durch den Vergleich wird Facebook nicht vor Gericht gezerrt.

2014 hatten Analysten des US-Unternehmens Cambridge Analytica etwa 50 Millionen Datensätze von Facebook ausgelesen und eine Analysesoftware entwickelt, die das Verhalten von US-Wählern prognostizieren und deren Ängste und Vorlieben erkennen sollte. Das sollte den US-Präsidenten Donald Trump beim Wahlkampf helfen, den richtigen Ton zu finden.

Facebook hatte immer betont, dass die Nutzer die App thisisyourdigitallife von Cambridge Analytica freiwillig installierten. Diese App gelangte an die persönlichen Daten der Nutzer und deren Freunde, arbeitete also eher wie eine Spyware. Die Datenweitergabe an Dritte ist bei Facebook untersagt.

