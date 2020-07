Exklusive neue Serie „Star Wars: The Bad Batch“ startet 2021 bei Disney+

Disney+ die nächste Animationsserie bei Lucasfilm in Auftrag gegeben. Damit kommt mit „Star Wars: The Bad Batch” als nächste exklusive Premiere zu dem Streaming-Anbieter. Wann die Premiere gefeiert wird, steht aber derzeit noch in den Sternen. Dafür ist schon einiges von der Story bekannt, und wie Star-Wars-Fans sicherlich ahnen, knüpft die neue Serie an „The Clone Wars” an.

Star Wars - Die Klonkriege sind vorbei

„Die Serie folgt den elitären und experimentellen Klonen des Bad Batch, die sich unmittelbar nach den Klonkriegen ihren Weg in einer rasant verändernden Galaxis suchen“, kündigt Disney an. Als Nächstes werden jetzt die Abenteuer von Bad Batch zum Leben erweckt. Die Bad-Batch-Mitglieder haben alle außergewöhnliche Fähigkeiten, die sie einzigartig machen. Da die Klonkriege vorbei sind, verdingen sie sich als Söldner und suchen nach einer neuen Bestimmung.

„Alten und neuen Fans das finale Kapitel von 'Star Wars: The Clone Wars' zu präsentieren war für uns bei Disney+ eine große Ehre und wir waren überglücklich über die weltweite Resonanz auf diese wegweisende Serie“ sagt Agnes Chu, Senior Vice President, Content, Disney+. „Während 'The Clone Wars' zu einem Ende gekommen ist, hat unsere Partnerschaft mit den innovativen Verfassern und Ausnahmekünstlern von Lucasfilm Animation gerade erst begonnen."

