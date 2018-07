22.07.2018 - 09:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Das von ElvationLab vorgestellte NightPad ist ein minimalistisches kabelloses Ladegerät für das iPhone. Es stört nicht bei der Verwendung auf dem Nachttisch.

Wir haben schon diverse kabellose Ladegeräte für das iPhone genutzt, die sich in der Praxis dann als äußerst untauglich erwiesen haben. Und das nicht, weil sie die Smartphones nicht geladen haben, sondern weil sie im Alltag einfach neben dem Bett eingesetzt werden sollen und durch ihre hellen Statusleuchten im Dunkeln nerven.

Unter diesem Gesichtspunkt wurde das NightPad von ElevationLab entwickelt. Externe LEDs gibt es schlichtweg nicht, so dass das Gerät im Schlafzimmer bleiben kann.

Das iPhone bietet eine Laderückmeldung mit einem Signalton und einer visuellen Abgrenzung, weshalb es technisch gesehen nicht nötig ist, das gleiche noch einmal auf der Ladeschale zu realisieren.

Das ElevationLab NightPad ist wie alle anderen Geräte in der Lage, das iPhone mit 7,5 Watt aufzuladen, dem Maximum, das das iPhone 8, 8 Plus und X erlauben. Auf diese Weise werden die Smartphones leider nicht besonders schnell geladen, doch eine alternative ist aktuell nur in kabelgebundenen Auflösungen zu finden.

Ähnlich wie die anderen Produkte von ElevationLab ist NightPad einfach gestaltet, ohne jegliche Markierungen oder Logos, die normalerweise andere Ladegeräte unansehnlich machen. Zudem ist es sehr kompakt. Ein Silikonring an der Oberseite, um die Geräte während des Ladevorgangs an Ort und Stelle zu halten, und eine Soft-Touch-Oberfläche, die ihm ein "Premium"-Gefühl verleiht, fehlen ebenfalls nicht. Ähnlich wie das schön geflochtene Kabel des kürzlich auf den Markt gebrachten CordDock verfügt das NightPad über ein 1,80 m langes geflochtenes Kabel. Das Ladegerät kostet rund 40 US-Dollar.

