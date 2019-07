Betrüger fordern Lösegeld von vermeintlichen Spieletestern (Bild: CC0)

Einladungen zu Spiele-Betas nicht echt. Sind Sie ein Gamer? Haben Sie schon mal per Testflight Spiele für Entwickler vor der eigentlichen Veröffentlichung ausprobiert? Wenn Sie mit Ihrem iPhone spielen und die vorigen Fragen nicht so abwegig finden, dann würden Sie ganz natürlich nicht ganz so kritisch auf „Einladungen“ zu einem Betatest für ein Spiel reagieren. Genau diesen Umstand machen sich „bösartige“ Menschen aber zunutze. Über diese „Masche“, versuchen Sie den Nutzern zu Schaden.

Trickbetrüger versuchten über Einladungen zu Spiele-Betatests Zugriff auf die Geräte von Apple-Kunden zu erhalten. Offenbar fielen tatsächlich so viele Nutzer darauf herein, dass die Polizei in Singapur kürzlich sogar eine Warnung aussprach.

Job-Angebote als Spieletester über Facebook

Nutzer sollen über Facebook und andere soziale Netzwerke zu Betatests von Spielen eingeladen worden sein. Man versprach den potenziellen Testern tolle Belohnungen.

Jetzt kommt allerdings der Teil, an dem manche von Ihnen sicher mit der Nase rümpfen werden. Denn am Ende des Tages sollten die vermeintlichen Tester sich auf ihren eigenen iPhones mit einer fremden Apple ID einloggen. Als das geschehen war, aktivierten die Betrüger den Modus, dass ihr iPhone gestohlen wurde und deaktivierten es aus der Ferne.

Betrüger erpressten Geld

Den Opfern versprach man nach einer Zahlung von Lösegeld, die eigenen Geräte wieder freizuschalten.

Die Behörden in Singapur warnten die Öffentlichkeit davor, fremde Log-in-Daten am eigenen iPhone einzugeben und erst Recht keinen Lösegeldforderungen nachzukommen.

Smartphones werden zur Zielscheibe

Nur zwei Wochen zuvor gab es ebenfalls eine Warnung der Polizei in Singapur. Denn Betrüger gaben sich am Telefon per Caller-ID als Bundespolizisten aus und wollten so Zugriff zu den Geräten bekommen, da diese oft Daten von Kredit- und Debit-Karten enthalten, an die die Betrüger versuchten zu gelangen.

