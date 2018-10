15.10.2018 - 16:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Wie einige Technologie-Unternehmen hält auch Adobe jährlich die Adobe Max ab und präsentiert zahlreiche Neuerungen auf den Plan. In der diesjährigen Ausgabe kündigte man unter anderem Photoshop CC für das iPad an. Mit einem stark überarbeiteten Design möchte Adobe allen Nutzern die Funktionen und Möglichkeiten der Desktop-Anwendung auch auf das Tablet übertragen und dieses zum besseren Begleiter für unterwegs machen.

Die Nutzer dürfen sich über allerlei Features freuen, die mit der neuen Version auch endlich den Weg auf Apples Tablet finden werden. Dazu gehört etwa auch die Möglichkeit, dass sich PSD-Dateien auf dem iPad öffnen und auch bearbeiten lassen. Damit sollen auch Ebenen und andere Standardwerkzeuge von Photoshop Einzug halten. Darüber hinaus ist das Unternehmen stark bemüht, um die Tablet-Version so nah wie möglich am Desktop-Erlebnis zu halten, sodass ein sehr ähnliches Aussehen sowie die bekannten Seitenleisten zu finden sein werden.

Für eine optimale Zusammenarbeit zwischen Tablet und Computer wird an einer nahtlosen Übergabe der Informationen gearbeitet. Dadurch können Sie am Mac ein neues Projekt anfangen, dieses unterwegs am iPad fortsetzen und dann später wieder am Mac beenden. Damit dies möglich ist, verwendete man für die App denselben Grundaufbau wie am Computer.

Bis es soweit ist, müssen Sie sich jedoch noch gedulden. Adobe gab bekannt, dass Photoshop erst im kommenden Jahr für das iPad veröffentlicht wird.

Project Gemini ebenfalls in 2019

Neben Photoshop wird auch eine weitere App für das iPad im nächsten Jahr veröffentlicht. Aktuell noch unter dem Namen „Project Gemini“ kündigte Adobe eine Zeichen-App an, die ebenfalls Plattform-übergreifend funktionieren soll. Dabei wurde es so designt, dass das Zeichnen beziehungsweise Malen intuitiv von der Hand geht. Dazu wurden Werkzeuge wie Raster, Vektoren und dynamische Pinsel integriert. Die Inhalte können dann auch ohne großen Aufwand in Photoshop übertragen werden.

