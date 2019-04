Doppelt hält besser: Fire TV Stick und Echo Dot im Paket günstiger. Bei Amazon erhalten Sie momentan den Smartspeaker Echo Dot in der dritten Generation zusammen im Paket mit dem aktuellen Fire TV Stick mit sattem Rabatt. Sie zahlen für beide Produkte zusammen lediglich 49,99 Euro. Den Streamingstick schließen Sie per HDMI an einen Fernseher an und machen diesen damit zum Smart TV. Die Fernbedienung für den Stick versteht sich auch mit Amazons Sprachassistent Alexa. Das tut aber auch der Echo Dot in Anthrazit, der dem Paket ebenfalls beiliegt. Der Straßenpreis beider Produkte zusammen liegt in der Regel zwischen 65 und 70 Euro. Entsprechend lohnt sich das aktuelle Angebot.