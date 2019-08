13.08.2019 - 17:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit Jahren legt DJI bei den Drohnen ein atemberaubendes Tempo vor. Aus der stetigen Weiterentwicklung kamen weitere interessante Kamera-Produkte hervor. Dazu zählt etwa auch die Osmo-Serie. Mit der DJI Osmo Mobile 3 erhält sie nun frischen und vor allem kompakten Zuwachs, der erstmals auch klappbar ist. Damit ermöglicht die neue Generationen einen noch besseren mobilen Einsatz und passt in jede Tasche.

Bereits der Osmo Mobile 2 überrascht mit seinem kompakteren Design und dem kleinen Preis. Das neue Modelle verbessert sich in beiden Bereichen nochmal spürbar und liefert gleichzeitig die gewohnte gute Qualität eines DJI-Produkts. Der DJI Osmo Mobile 3 bietet ein überarbeitetes Design zur besseren Handhabung. Laut dem Hersteller sollen sich sämtliche Funktionen mit einer Hand ausführen lassen, sodass ein komfortables Filmen möglich wird. Mit einem Gewicht von 405 Gramm ist die neue Version ein wahres Leichtgewicht. Zudem verspricht DJI eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden, sodass vermutlich dem iPhone vorher die Energie ausgeht. Daneben bietet die kostenlose DJI Mimo-App zahlreiche kreative Modi, Vorlagen, Tutorials und mehr, damit Sie zu einem besseren Hobbyfilmer werden.

Diese Modi bietet DJI Osmo Mobile 3: Story-Modus : Der Story-Modus bietet Kreativität auf Knopfdruck, mit vielfältigen Schnittvorlagen, Musik, Videoübergängen und Farbmodi. Wählen Sie aus 13 Vorlagen, und DJI Mimo übernimmt die Kamerafahrten für Sie. Nach der Aufnahme generiert DJI Mimo professionell bearbeitet Kurzvideos, bereit zum Teilen.

: Der Story-Modus bietet Kreativität auf Knopfdruck, mit vielfältigen Schnittvorlagen, Musik, Videoübergängen und Farbmodi. Wählen Sie aus 13 Vorlagen, und DJI Mimo übernimmt die Kamerafahrten für Sie. Nach der Aufnahme generiert DJI Mimo professionell bearbeitet Kurzvideos, bereit zum Teilen. Gestensteuerung : Selfies per Geste. Nachdem der Osmo Mobile 3 in den Gestenmodus geschaltet wurde, reicht ein einfaches „Peace-Zeichen“ oder eine ausgestreckte Handfläche, um einen Foto-Countdown zu starten.

: Selfies per Geste. Nachdem der Osmo Mobile 3 in den Gestenmodus geschaltet wurde, reicht ein einfaches „Peace-Zeichen“ oder eine ausgestreckte Handfläche, um einen Foto-Countdown zu starten. Sportmodus Vergleichbar mit dem Sportmodus der Ronin Serie, erhöht dieser Modus die Reaktionsgeschwindigkeit des Gimbals, um mit schnell bewegenden Szenen mithalten zu können.

Vergleichbar mit dem Sportmodus der Ronin Serie, erhöht dieser Modus die Reaktionsgeschwindigkeit des Gimbals, um mit schnell bewegenden Szenen mithalten zu können. ActiveTrack 3.0 : Die fortschrittlichen Bilderkennungsalgorithmen von DJI erlauben dem Osmo Mobile 3 Ziele zu verfolgen, damit man dieses stets im Bild behält - perfekt für unvergessliche Momente mit der Familie.

: Die fortschrittlichen Bilderkennungsalgorithmen von DJI erlauben dem Osmo Mobile 3 Ziele zu verfolgen, damit man dieses stets im Bild behält - perfekt für unvergessliche Momente mit der Familie. TimeLapse & MotionLapse : Wenn Sie Minuten in Sekunden verwandeln möchten, eignet sich TimeLapse (Zeitraffer) perfekt für die Erfassung von einzigartigen Inhalten, bei denen sich die Welt schneller um Sie herum bewegt, während MotionLapse Ihrem TimeLapse das dynamische Element der Bewegung hinzufügt, indem Punkte festgelegt werden, auf die sich die Kamera hinbewegen soll.

: Wenn Sie Minuten in Sekunden verwandeln möchten, eignet sich TimeLapse (Zeitraffer) perfekt für die Erfassung von einzigartigen Inhalten, bei denen sich die Welt schneller um Sie herum bewegt, während MotionLapse Ihrem TimeLapse das dynamische Element der Bewegung hinzufügt, indem Punkte festgelegt werden, auf die sich die Kamera hinbewegen soll. HyperLapse (Raumraffer) nehmen Zeitraffer in voller Bewegung auf und ermöglichen es, den Osmo Mobile 3 manuell mitzuführen. Darüber hinaus unterstützt HyperLapse nicht nur die elektronische Bildstabilisierung (EIS) in Echtzeit, sondern auch ActiveTrack 3.0.

(Raumraffer) nehmen Zeitraffer in voller Bewegung auf und ermöglichen es, den Osmo Mobile 3 manuell mitzuführen. Darüber hinaus unterstützt HyperLapse nicht nur die elektronische Bildstabilisierung (EIS) in Echtzeit, sondern auch ActiveTrack 3.0. Panorama : Für größere Motive bietet der Osmo Mobile 3 zwei Panorama-Modi. Nutzer können sich zwischen den 3x3 und 180°-Panoramen entscheiden, um epische Szenen festzuhalten.

: Für größere Motive bietet der Osmo Mobile 3 zwei Panorama-Modi. Nutzer können sich zwischen den 3x3 und 180°-Panoramen entscheiden, um epische Szenen festzuhalten. Zeitlupe: Mit vierfacher oder achtfacher Zeitlupe lässt sich die Welt auf unvergessliche Art und Weise verlangsamen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Osmo Mobile 3 wird ab heute im DJI-Onlinestore, den DJI Flagship Stores und in ausgewählten Apple Stores verkauft. In Kürze wird das Gerät auch bei anderen Händlern zur Verfügung stehen. Der Preis für die Standardausführung mit einer Halteschlaufe, einem Tragebeutel und Antirutsch-Pads beträgt 109 €, und die Combo-Variante, welche zusätzlich den Stativgriff und ein Transportetui beinhaltet, ist für 129 € erhältlich. Osmo Mobile 3 ist gegen eine zusätzliche Gebühr von 10 € im Rahmen des DJI Care Refresh abgedeckt (plus 10 € für das erste Ersatzgerät, 15 € für das zweite Ersatzgerät).

