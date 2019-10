10.10.2019 - 21:27 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Swift Playgrounds an einer Schule in Blackpool, England (Bild: Apple)

Zum wiederholten Mal beteiligt sich Apple an der CodeWeek. Die Aktionswoche, die in hunderten von Veranstaltungen für das Thema Programmieren begeistern möchte, startete am 5. Oktober und läuft noch bis zum 20. Oktober. In den Apple Stores bietet Apple mehrere Kurse an, die Programmiergrundlagen auf der Basis von Swift vermitteln. Zielgruppe sind Kinder und Schüler, die unter anderem die Herbstferien nutzen können.

Im Rahmen von Today @ Apple bietet Apple zwei Kurse im ständigen Angebot für Schüler und Kinder. Dabei handelt es sich zum einen um den Hindernisparcours für Sphero Roboter im sogenannten „Coding Lab für Kinder“. Zum anderen bekommen Schüler Coding Skills vermittelt in der Veranstaltung „Swift Playgrounds kennenlernen“. Während der EU Code Week wird das Angebot ergänzt um eine Reihe kostenloser Programmier-Sessions, die unter dem Label „Starten Sie die Code Week mit Apple“ angeboten werden.

An allen Kursen ist eine Teilnahme noch möglich. Eine Übersicht der Sessions in deutschen Apple Stores findet man zum Beispiel in der Kalenderansicht der EU Code Week auf codeweek.eu. Die EU Code Week ist eine Breiteninitiative, die der Bevölkerung das Programmieren und digitale Kompetenzen auf spaßige und ansprechende Weise näherbringen möchte. Code Week wird von zahlreichen Trägern veranstaltet und von der Europäischen Kommission unterstützt. Zu den Sponsoren und Partnern gehören neben Apple auch Google und Facebook sowie Lego Education und weitere Partner.

In der Veranstaltung „App Konzepte entwickeln“ vermittelt Apple die Fähigkeiten eine App von der Idee zum Konzept zu bringen und in einem Entwicklungszyklus zu konkretisieren. Im [AR]T Lab programmieren Schüler ab 12 Jahren ein Augmented Reality Erlebnis und verbinden Kreativität mit Coding Skills. iPads und andere Geräte werden von Apple gestellt. Die Sessions sind in der Regel auf die Dauer von einer Stunde angelegt.

