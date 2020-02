Apple Stores wegen Virusgefahr geschlossen

Apple schließt alle chinesischen Apple Stores bis inklusive 9. Februar 2020. Mit diesem Schritt will der Konzern verhindern, dass sich Angestellte und Kunden am Coronavirus anstecken, das derzeit in China grassiert.

Auch Ikea hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, allerdings schon drei Tage vorher.

In der chinesischen Region Hubei, in der die Infektionswelle mutmaßlich begann, steht das Leben derzeit still. Rund 60 Millionen Menschen wurden angewiesen, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. Dazu wird der Verkehr streng reglementiert, der Nah- und Fernverkehr wurden eingestellt.

Nach offiziellen Angaben sind in China derzeit rund 12.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, bisher sind etwa 260 Menschen offiziell an der Krankheit verstorben.

Die Luftwaffe hat indes mit einer Transportmaschine gut 120 Personen aus China nach Deutschland geflogen, wo sie 14 Tage lang in Quarantäne verbleiben müssen.

Wegen des Corona-Virus musste Tim Cook auch die Erwartungen der Aktionäre an das laufende Geschäftsquartal dämpfen. Das war noch vor der Schließung der Läden. Dennoch erwartet Apple für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 63 und 67 Milliarden US-Dollar, was zwischen 5 und 9 Milliarden US-Dollar mehr sind als im letzten Jahr. Da der chinesische Markt aber 2019 einer der großen Wachstumstreiber für Apple insgesamt war, könnte sich diese Prognose als zu positiv erweisen.



