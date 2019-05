In diesem Jahr will Apple mit den Diensten richtig durchstarten und hat gleich mehrere heiße Eisen im Feuer. Da ist etwa die Apple Card, die Apple Pay erweitern soll. Gleichzeitig kündigte man für den kontaktlosen Bezahldienst an, dass dieser 2019 in vielen weiteren Ländern und für neue Anwendungen bereitgestellt werden soll. Wie nun bekanntwurde, hat beispielsweise die britische Regierung damit begonnen Apple Pay für einige Plattformen zu nutzen.