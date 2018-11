Erst vor wenigen Wochen sorgte der amerikanische YouTuber Jonathan Morrison für Wirbel. Damals veröffentlichte er Selfies auf Twitter und gab an, dass sie von einem Google Pixel-Phone stammen. Viele Nutzer konnte er damit überzeugen beziehungsweise in die Irre führen. Die Aufnahmen stammten nämlich von einem iPhone XS, das für übermäßige Weichzeichnung in der Kritik stand. Nun unternahm Morrison einen Blindtest zum iPhone XR.