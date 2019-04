03.04.2019 - 16:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Apple hängt seit einigen Monaten im Rechtsstreit mit Qualcomm fest. Allerdings ist der Chip-Experte, der einzige Zulieferer der 5G-Modems zuverlässig in größeren Mengen herstellen kann. Apple möchte allerdings mit Intel zusammenarbeiten, die jedoch noch immer über kleinere Probleme bei der Qualitätssicherung klagen. Ein neuer Bericht führt daher an, dass Apple das iPhone auch 2020 noch nicht mit einem 5G-Modem ausstatten kann.

Schon seit Monaten wird spekuliert, dass Apple abseits von Qualcomm keinen Zulieferer für ein 5G-Modem finden konnte. Während Samsung oder auch Huawei mit ersten Geräten auf den Markt preschen, wird Apple wohl nicht nur dieses Jahr ohne den neuen Standard auskommen müssen, sondern auch im kommenden Jahr könnte das iPhone noch ohne 5G-Modem veröffentlicht werden. Dies geht aus Bericht von UBS-Analysten Timothy Arcuri (via 9to5Mac) hervor. Weiter gibt er an, dass Apple wohl bis 2021 ein eigenes 5G-Modem entwickeln wird. Da Intel die Entwicklung der Modems nicht richtig in den Griff bekommt, schlägt er vor, dass der Chip-Hersteller den Geschäftsbereich an Apple verkauft. Apple zeigte bereits bei der Entwicklung der A-, W- und H-Chips bereits, dass man die mobilen Recheneinheiten sehr gut beherrscht.

Aufgrund des Rechtsstreits mit Qualcomm ist Intel aktuell der einzige potentielle Partner. Jedoch scheint das Unternehmen noch längst nicht bereit zu sein. Zwar wird man in diesem Jahr erste 5G-Modems ausliefern, aber laut der Roadmap des Unternehmens werden frühestens im kommenden Jahr auch Komponenten für Telefone bereitstellen, wobei diese wohl erst zum Ende 2020 bereitstehen könnten. Dadurch könnte man auch das 2020er iPhone verpassen. Arcuri geht allerdings davon aus, dass spätestens 2021 das iPhone mit 5G ausgestattet wird. Bis dahin könnten auch die Netze soweit sein...

