13.08.2018 - 21:34 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



Das Endspiel ist eingeleitet. Wenn im September erwartungsgemäß tvOS 12 und watchOS 5 in der finalen Version veröffentlicht werden, darf es kaum Fehler in den Betriebssystemen geben. Dazu wurde nun die Beta 7 von tvOS12 und watchOS5 vorgestellt, die für das Apple TV und die Apple Watch entwickelt wurden.

Apple hat die Beta 7 seiner Betriebssysteme watchOS 5 und tvOS 12 veröffentlicht, damit Entwickler testen können, ob die Software funktioniert wie gewünscht.

tvOS 12 bietet Dolby-Atmos-Unterstützung. Die bereits gekauften Filme, die nun Dolby Atmos erhalten, werden automatisch mit Updates in iTunes veröffentlicht, ohne dass dafür neu bezahlt werden muss. In letzter Zeit hat Apple dazu einige Filme neu veröffentlicht. Zudem erhält das Apple TV das neue hochauflösendes Aerial-Video „Earth“. Die neuen Luftbildaufnahmen wurden von Astronauten der NASA aus der Internationalen Raumstation heraus aufgenommen.

Zudem gestattet die neue „Zero-Sign-on“-Authentifizierung gegenüber Drittanbietern, deren Kabelnetz-Programm auf dem Apple TV abzuspielen. Für den hiesigen Markt ist dies mangels Partnern aktuell noch uninteressant. Außerdem lassen sich auf dem iPhone und dem iPad gespeicherten Auto-Fill-Passwörter nun auch auf dem Apple TV nutzen, um das Einloggen in eine App zu vereinfachen.

Die Neuerungen in watchOS 5 sind etwas interessanter als die von tvOS 12: Die Beta für zahlende Entwickler enthält die App Walkie-Talkie, mit der Apple-Watch-Nutzer wie bei einem Funkgerät miteinander per Sprache sprechen können. Dazu kommt ein neues Siri-Zifferblatt, das Drittanbieter-Anwendungen unterstützt und per Maschinenlernen erkannte, möglicherweise relevanter Reaktionsmöglichkeiten für den Anwender, um Terminteilnehmer beispielsweise auf eine Verspätung hinzuweisen. Siri bietet nun einen Always-On-Modus, der durch Heben der Uhrhand aktiviert wird. Ein "Hey Siri", das in der Öffentlichkeit mehr als peinlich sein kann, ist nun nicht mehr nötig. Die interaktiven Mitteilungen aus iOS 12 gibt es natürlich auch für watchOS. Sie erlauben dem Nutzer, Apps zu steuern, ohne dass sie geöffnet werden müssen.

Wer will, kann seine Freunde und Trainingspartner nun zu einer „7-Tage-Herausforderung“ einladen, der Gewinner wird dann mit virtuellen Auszeichnungen belohnt. Apple hat zudem neue Workout-Typen hinzugefügt, etwa „Wandern“ und „Yoga“. Die Uhr soll genau diese Sportarten zwar nicht erkennen, doch ob der Nutzer gerade Sport treibt, soll das neue Betriebssystem schon feststellen.

Eine Neuerung, dessen Nutzern sich erst noch zeigen wird, ist die Integration von WebKit, mit dem sich Webinhalte auf der Uhr anzeigen lassen. Außerdem hat Apple eine Podcasts-App für watchOS veröffentlicht.

Die Beta 7 von watchOS 5 und tvOS 12 steht zahlenden Entwicklern mit entsprechendem Profil auf ihren Geräten sofort zum Download und zur Installation zur Verfügung. Eine öffentliche Vorabversion von tvOS 12 Beta 7 dürfte am Folgetag oder noch heute Nacht erscheinen. watchOS gibt es leider nicht für öffentliche Tester.

