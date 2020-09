Apple bringt zweite Beta von iOS 14.2 und iPadOS 14.2

Apple hat heute Entwicklern die zweiten Beta-Versionen von iOS 14.2 und iPadOS 14.2 zur Verfügung gestellt. Die erste Entwickler-Beta erschien vor zwei Wochen.

iOS 14.2 erscheint, bevor Apple iOS 14.1 freigegeben hat. Warum ist das so? Vermutlich ist die 14.1 die Version, mit der das neue iPhone 12 ausgeliefert wird, das dann bald auf iOS 14.2 gehen kann. Derweil erprobt Apple die Betas von iOS 14.2.

Was gibt es bei iOS 14.2 Neues?

In iOS 14.2 Beta 1 sind vornehmlich optische Überarbeitungen zu sehen. So gibt's neue Köpfe zum Abspielen auf dem Sperrbildschirm sowie AirPlay 2-Bedienelemente im Kontrollzentrum.

Auch die Shazam-Integration ins Betriebssystem ist deutlich erkennbar: So gibt es einen Ein- und Ausschalter für die Musikerkennungsfunktion, die auch Titel aus Inhalten erkennen kann, die mit dem iPhone abgespielt werden - auch aus Apps heraus. Die Shazam-Musikerkennungsfunktion kann dem Kontrollzentrum über die Einstellungen hinzugefügt werden.

Zudem beherrscht iOS 14.2 eine Abstandsmessung des Corona-Zeitalters. So erkennt die Maßbandfunktion Personen und kann die Entfernung zwischen den Menschen anzeigen. Das mag für Abstandsmessungen interessant sein.

Wann die finale Version von iOS 14.2 erscheinen wird, ist nicht bekannt.

So meldest du sich am Beta Software-Programm an

Öffne dazu die Seite des Apple Beta Software-Programms in deinem Browser und klicke auf "Anmelden", um dich mit deiner Apple-ID anzumelden.

Um die Beta auf deinem Gerät installieren zu können, nimmst du dein kompatibles iOS-Gerät zur Hand und öffnest in Safari die Seite „beta.apple.com/profile“, um dir das Konfigurationsprofil herunterzuladen und es zu installieren. Melde dich zunächst wieder mit deiner Apple-ID an und tippe dann auf den blauen Button „Profil laden“. Du wirst nach dem Download in die Einstellungen weitergeleitet. Tippe dort oben rechts auf „installieren“ und gebe deinen Entsperrcode ein, bevor du dann der weiteren Anleitung folgst.

Installierst du dir Betas oder wartest du lieber auf die finalen Versionen?