09.04.2019 - 20:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat einen Tag nach den Entwickler-Betas nun auch die nächste Runde für öffentliche Betatester eröffnet, die schon vorab die neuen Betriebssysteme von Apple für den Mac, das Apple TV und iPhones und iPads testen wollen. Anders ausgedrückt: iOS 12.3, Mojave 10.14.5 und tvOS 12.3 Beta 2 sind da.

Wer gerne schon vorher wissen will, wie die Zukunft von macOS, iOS und tvOS aussieht, hat jetzt wieder die Gelegenheit dazu, ganz weit vorn dabei zu sein. Die zweite Betarunde für iOS 12.3, Mojave 10.14.5 und tvOS 12.3 wurde eröffnet. Die Testversionen der zweiten Runde erscheinen eine Woche nach der ersten Beta.

Wichtigste Änderung in iOS 12.3 ist die neue TV-App, die Apple auf seinem Event am 25. März zeigte und die mehr Empfehlungen für die Nutzer anhand ihres Sehverhaltens ausspucken kann. Natürlich gibt es auch schon die kostenpflichtigen Channels zu sehen, doch diese sind in Deutschland mangels Anbietern uninteressant. In den USA rekrutieren sich diese aus dem Kabelfernsehbereich.

Und dann gibt es da noch Mojave 10.14.5. Die neue macOS-Version dürfte nur neue Bugfixes und Performanceverbesserungen enthalten. Ein Changelog gibt es leider nicht, so dass wir davon ausgehen müssen, dass es keine neuen Features gibt.

Zu guter Letzt hat Apple die öffentliche 2. Beta von tvOS 12.3 freigegeben. Das Update für das Apple TV enthält natürlich auch die oben beschriebene neue TV-App.

Die Betas können auf registrierten Geräten over-the-air eingespielt werden. Wie immer gilt beim Einsatz von Betaversionen, dass Anwender unbedingt vor dem Aufspielen ein frisches Backup erstellen sollten (vom Apple TV abgesehen). Um am Beta-Programm als normaler Nutzer teilnehmen zu können, muss man sich bei Apple beim Beta Software-Programm mit seiner Apple-ID anmelden und kann dann seine Geräte registrieren und die erzeugten Zertifikate installieren.

Apple bietet seit geraumer Zeit die Möglichkeit an das kommende Betriebssystem schon vorab zu testen. Geht dazu auf die Seite des Apple Beta Software-Programms und klickt auf "Anmelden", um euch mit euer Apple ID anzumelden und schon ist man Teil des Programms.

