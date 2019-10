02.10.2019 - 21:29 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



02.10.2019 - 21:29 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat wie erwartet die erste Entwickler-Beta von iOS 13.2 und iPadOS 13.2 freigegeben. Die größte Neuerung gibt es für Besitzer der neuen iPhones - für dies wird die computergestützte Fotografie freigeschaltet, die Apple Deep Fusion nennt.

Apple hat die Beta 1 von iOS 13.2 und iPadOS 13.2 veröffentlicht. Damit kann bei den iPhone 11 und dem iPhone 11 Pro und dem Max die Deep-Fusion-Funktion genutzt werden. Das Ziel dieser Technik sind besonders gut belichtete, detailreiche Aufnahmen auch bei mittelmäßigen Lichtverhältnissen. Im Vergleich zum schon bekannten Nachtmodus sieht man die Nachbearbeitung nicht und kann sie auch nicht abschalten. In den EXIF-Daten wir die Technik ebenfalls nicht dokumentiert.

Die Kamera macht dabei drei Aufnahmen, bevor der Auslöser gedrückt wird - mit sehr kurzen Verschlusszeiten. Das sorgt dafür, dass scharfe aber eventuell zu unterbelichtete Bilder entstehen. Die richtige belichteten Bildern werden gemacht, wenn der Nutzer den Auslöser drückt. Diese sorgen für die Details. Eines davon ist eine Langzeitaufnahme. Nun werden diese Aufnahmen miteinander verrechnet zum endgültigen Bild.

Wie die Bilder miteinander verrechnet werden, ist die eigentliche Deep-Fusion-Technik, denn die Software entscheidet selbstständig, wo es eher um Details geht und wo um Farben und wo um Leuchtkraft.

Außerdem kann Siri nun Nachrichten in iMessage ankündigen. Darüber hinaus wurde eine AirPlay-Handoff-Funktion für den HomePod eingeführt. Der Nutzer kann so die Wiedergabe zum HomePod umleiten, wenn dieser in Reichweite ist. Auch für AirPlay gibt es diese Funktion für Fernseher.

Zudem lassen sich in der HomeKit-App nun Geräte mit mehreren Funktionen so gruppieren, dass die als Einheit angezeigt werden - in einer einzelnen Kachel.

Anzeige