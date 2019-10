Belletristik: Neue Bücher für Mac-Life-Leser, unter anderem Milchzähne von H. Bukowski

Helene Bukowski – Milchzähne

Diese Dystopie scheint erschreckend fern und nah zugleich in Zeiten, in denen extreme Wetterlagen uns den Klimawandel auf der eigenen Haut spüren lassen. In einer Welt ohne Regen, in der die wenigen verbleibenden Tiere farblose Albinos sind und immer wieder tote Möwen vom Himmel fallen, rotten sich die Menschen zu kleinen Überlebensgemeinschaften zusammen. In dieser archaischen Welt ist die junge Skalde immer schon eine Außenseiterin gewesen – denn ihre Mutter Edith war ein Flüchtling von der Küste. Als Skalde ein Kind im Wald findet, spitzt sich die Lage zu, denn alles Fremde birgt Gefahren – das Dorf fordert die Auslieferung des Wechselbalgs mit den roten Haaren. Doch Skalde hält an der kleinen Meisis fest. Gleichzeitig will sie ihre Heimat nicht aufgeben – denn anders als ihre Mutter sehnt sie sich nach Zugehörigkeit.

Helene Bukowski lässt ihre Heldin die Geschichte basierend auf Textfragmenten, die Skalde seit ihrer Kindheit versteckte, rückblickend als Bericht verfassen. Eine märchenhafte Coming-of-Age-Geschichte, die in einer glasklaren und poetischen Sprache die gesellschaftlichen Brandherde offenlegt.

Fazit: Helene Bukowskis hervorragender Debütroman erzählt ein modernes Märchen, das um brandaktuelle Themen kreist.

Kurt Palm – Monster

Ein Bergsee in der Salzburger Provinz wird zum Schauplatz eines Kriminalfalls: Ein abgebissener Frauenfuß treibt im Uferschilf. Nur der strickende Dorfgendarm ahnt etwas von der Gefahr, die unter der Wasseroberfläche des Rottersee lauert.

Kanae Minato – Schuldig

Als ihn ein anonymer Brief beschuldigt, ein Mörder zu sein, wird Kazuhisa Fukases in die Studentenzeit zurückgerissen, als er mit vier Kumpels einen Trip in die Berge machte. Damals verunglückte sein bester Freund Hirosawa mit dem Auto. War es Fukases Schuld?

Andreas Eschbach – Perry Rhodan: Das größte Abenteuer

Cape Kennedy, 1971: Nach dem Scheitern der Apollo-Missionen unternehmen die Amerikaner einen letzten Versuch, das Rennen zum Mond zu gewinnen. Das Raumschiff: Stardust. Der Name des Kommandanten: Perry Rhodan.

Melissa Broder – Fische

Der Roman über die obsessive Liebe einer Frau zu einem Meermann besticht nicht etwa durch Romantik, sondern durch die für die Autorin typische Derbheit und Komik. Und die Beantwortung von Fragen: Wie kriegt man etwa einen Meermann ins Haus?

