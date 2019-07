11.07.2019 - 17:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Mehrere Jahre hält sich nun bereits das Gerücht, dass Apple an einer AR-Brille interessiert ist. Mit ARKit legte das Unternehmen bereits eine solide Grundlage, die von einer Vielzahl an Entwicklern unterstützt wird. Apple-CEO Tim Cook bekundete zudem sein Interesse an der neuen Technologie, die allerdings für eine Brille noch schwer umsetzbar erscheint. Wie nun bekanntwurde, soll Apple nun den Stecker bei dem Projekt gezogen haben.

Seit etwa zwei Jahren hält sich das Gerücht, dass Apple an einer AR-Brille arbeitet, die ab 2020 erscheinen soll. Dies wurde durch zuverlässige Quellen wie den Analysten Ming-Chi Kuo sowie Bloombergs Mark Gurman mehrfach bestätigt. Wie die DigiTimes jedoch aktuell schreibt, soll Apple das Projekt nun eingestampft haben. Jedoch zeichnete sich die Website in der Vergangenheit nicht immer durch Ihre Zielsicherheit bei den Gerüchten aus, sodass der Bericht natürlich mit Vorsicht zu betrachten ist.

Was bisher geschah...

Seit rund zwei Jahren zeigt Apple sein Interesse an AR-Inhalten. Doch schon kurz zuvor kam das Gerücht auf, dass das Unternehmen an einer AR-Brille arbeitet, die als Zubehör für das iPhone vermarktet werden soll. Ming-Chi Kuo gab in der Zwischenzeit an, dass Apple die Brille vornehmlich als Display einsetzen wird, während die Berechnungen und mehr vom iPhone übernommen werden. Als möglichen Starttermin sah er 2020 voraus.

Etwa zur selben Zeit ließ auch Bloombergs Mark Gurman immer wieder Details durchsickern. Ihm zufolge arbeitete Apple an einer abgespeckten iOS-Version für die AR-Brille, die als „rOS“ erscheinen sollte. Allerdings schien Apple zu dieser Zeit das Problem um die Steuerung noch nicht gelöst zu haben. Als mögliche Optionen standen die Sprachsteuerung, Toucheingaben sowie Gesten zur Debatte. Jedoch soll Apple laut Gurman sowie weiteren Experten an verschiedenen Prototypen arbeiten, sodass genaue Details nicht absehbar sind. Unter anderem soll es ein vom iPhone unabhängiges Testgerät gegeben haben, wobei eine separate Box die Berechnungen übernahm.

Es bleibt natürlich spannend, ob Apple das Projekt wirklich eingestellt hat oder ob es nur vorübergehend auf Eis liegt.

