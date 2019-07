02.07.2019 - 09:43 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit einiger Zeit stellt Apple jeden Monat einen neuen Künstler auf Apple Music vor. Dabei präsentiert das Unternehmen einige Songs sowie die Künstler selbst in kurzen Dokumentationen und berichtet auch vom Schaffensprozess. Nun kündigte Apple an, dass man eine Serie an Live-Konzerten abhalten wird. Diese sollen weltweit in verschiedenen Apple Stores unter dem Namen „Up Next Live“ stattfinden. Eine erste Liste stellte Apple ebenfalls zur Verfügung.

Apple wird in diesem Jahr wieder eine Reihe Sommerkonzerte abhalten. Anstatt diese wieder im Rahmen des iTunes Festivals mit bekannten Künstler in London zu veranstalten, schrumpft man dies deutlich herunter und wird vor allem aufstrebende Künstler präsentieren. Dies soll Apple zufolge in verschiedenen Apple Stores weltweit erfolgen. Nach aktuellem Stand wird es jedoch kein Konzert in Deutschland geben, sondern man konzentriert sich auf Mailand, San Francisco, New York, Paris, London, Chicago und Washington, D.C..

Hier hält Apple „Up Next Live“ ab

9. Juli — Bad Bunny bei Apple Piazza Liberty, Mailand

19. Juli — Jessie Reyez bei Apple Union Square, San Francisco

25. Juli — King Princess bei Apple Williamsburg, Brooklyn

31. Juli — Lewis Capaldi bei Apple Champs-Élysées, Paris

9. August — Daniel Caesar bei Apple Covent Garden, London

16. August — Ashley McBryde bei Apple Michigan Avenue, Chicago

23. August — Khalid bei Apple Carnegie Library, Washington, D.C.

Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie allerdings mindestens 16 Jahre oder älter sein. Die Tickets sind kostenfrei und werden zufällig vergeben. Jedes Ticket gilt für Sie und einen weiteren Gast. Falls Sie Interesse haben und zufällig zu den angegebenen Terminen an besagten Orten sind, dann können Sie sich hier in Kürze Tickets reservieren. Weitere Informationen finden Sie auf Apples offizieller Website.

