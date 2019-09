28.09.2019 - 13:33 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



(Bild: Apple/ Screenshot: Mac Life)

Apple will für seinen Videostreamingdienst Apple Plus nicht nur Serien sondern auch Kinofilme produzieren. Diese sollen einem Medienbericht nach zuvor wochenlang in Kinos gezeigt werden. Apple setzt darauf, so zumindest für den ein oder anderen Filmpreis nominiert zu werden.

Ein Oskar für einen Film von Apple wäre eine sehr publicityträchtige Auszeichnung, doch wie kriegt man so was? Nur, wenn die Filme eine gewisse Zeit lang nur im Kino laufen, heißt die Regel. Offenbar setzt Apple genau darauf, wie das Wall Street Journal (Paywall) berichtet. So will Apple einige seiner Filme in die Kinos bringt, bevor es sie auf dem hauseigenen Streaming-TV-Service veröffentlicht werden. Das WSJ beruft sich auf Insider, die mit den Plänen vertraut sein sollen.

Außerdem sollen die Kinodebuts auch namhafte Schauspieler und Regisseure anlocken, so der Bericht. Netflix verfährt meist anders und will, dass Kinos die eigenen Filme parallel zum Streamingstart zeigen, was viele Ketten ablehnen. Diese wollen ein Veröffentlichungsfenster von drei Monaten. Amazon hat bei einigen seiner Filme die Wünsche der Kinoketten erfüllt, so das WSJ weiter.

Zu Apples ersten großen Filmen gehört Sofia Coppolas "On the Rocks" mit Rashida Jones und Bill Murray. Apple strebt eine Veröffentlichung Mitte 2020 an. Auch der Dokumentarfilm "The Elephant Queen" soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.

Apples Streaming-Service Plus, der am 1. November startet, wird zunächst nur eine Handvoll Serien bieten und pro Monat rund 5 Euro kosten, wobei Käufer neuer Apple-Geräte den Dienst ein Jahr lang kostenlos nutzen können. Zudem soll es eine siebentägige Probezeit für alle anderen Interessenten geben.

