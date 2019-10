Apple veröffentlicht watchOS 6.1: AirPods-Pro-Unterstützung und mehr

Grundsätzlich verspricht watchOS 6.1 nur wenig Neues. Vielmehr arbeitete Apple an der Optimierung der Software sowie der Fehlerbehebung, nachdem einige Nutzer über Probleme mit watchOS 6 klagten. Aus diesem Grund hielt Apple das große Update auch für Nutzer der Apple Watch Series 1 und Series 2 bislang zurück. Erst jetzt können Sie von watchOS 5.3.2 auf das neueste Betriebssystem aktualisieren. Zuvor stand das watchOS 6 nur für die Series 3 und Series 4 bereit, während die Software auf der Series 5 bereits vorinstalliert war.

watchOS 6.1 bringt Unterstützung für AirPods Pro und enthält Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Dieses Update enthält zudem watchOS 6 für die Apple Watch Series 1 und Series 2.

Auch Nutzer iOS 13 werden bedacht

Nicht nur Nutzer der Apple Watch Series 1 oder neuer dürfen sich über das jüngst Update freuen. Auch Nutzer, deren iPhone iOS 13 nicht mehr erhalten hat, dürfen sich über eine Aktualisierung freuen. watchOS 6 setzt nämlich iOS 13 voraus und einige iPhone-Modelle sind damit nicht mehr kompatibel, sodass Apple nun watchOS 5.3.3 veröffentlichte, um einige Sicherheitslücken zu schließen.

Das Update können Sie in der Watch-App im Reiter „Meine Uhr“ unter „Allgemein > Softwareupdate“ ausführen. Ist watchOS 6 bereits auf Ihrer Apple Watch installiert, dann können Sie das Update auch direkt vom Handgelenk in die Wege leiten. Öffnen Sie dazu die „Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate“ und folgen Sie der Anleitung. Beachten Sie dabei, dass die Apple Watch am Ladegerät angeschlossen sein muss und mindestens 50 Prozent Batterie aufweist.

