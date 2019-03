23.03.2019 - 13:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon seit einiger Zeit ist klar, dass Apple am 25. März keine neue Hardware präsentiert wird. Doch was ist mit dem überfälligem Update für das iPad? Der iMac könnte auch neue Hardware gebrauchen. Wo bleibt die drahtlose Ladefunktion für die AirPods? Und was ist eigentlich mit AirPower? Bis auf die letzter Frage hat Apple in dieser Woche mit einer untypischen Ankündigungspolitik zu vielen lange erwarteten Themen eine Antwort gefunden.

Nachdem am letzten Wochenende ein Tweet von Mark Gurman die Runde machte, in dem er von neuen iPads und iMacs sprach, wurde natürlich kurz aufgehorcht. Am Montag erschienen dann tatsächlich zwei neue iPad-Modelle. Man nahm an, dass es das dann doch schon war und keine weiteren Geräte mehr kommen. Ziemlich genau 24 Stunden später überraschte Apple dann mit einem iMac und es schien plötzlich alles möglich zu sein. AirPods 2, eine neue iPod touch oder auch AirPower. Mittwoch stellte Apple dann die AirPods der zweiten Generation vor (keine AirPods 2!) und veröffentlichte gleichzeitig neue Hüllen und Armbänder für iPhone und Apple Watch. Donnerstag und Freitag wartete man dann hingegen vergebens auf neue Hardware.

iPad Air: Die Rückkehr des Leichtgewichts

Es sind drei Jahre vergangen, seitdem Apple zuletzt ein iPad Air präsentierte. Dieses ersetzte man schlicht durch das iPad und ließ den Namenszusatz weg. Nun ist es wieder zurück und hat dabei viele Spezifikationen des 2017er iPad Pro (10,5) geerbt. Neben dem größerem Display unterstützt es nämlich den Apple Pencil sowie das Smart Keyboard. Als Chip dient der A12 Bionic, der auch im iPhone XS zum Einsatz kommt. Auch die FaceTime HD Kamera erhielt ein kleines Update und löst nun mit 7 Megapixeln auf. Während diese Änderungen zwar nett klingen, bleibt es dem alten Design treu und wird wie ein älteres Modell.

iPad mini: Totgeglaubte leben länger

Ähnlich verhält es sich auch beim frisch angekündigten iPad mini. Die letzte Modellgeneration erschien 2015 und wurde seither vernachlässigt. Man nahm daher an, dass Apple das Minitablet langsam aus dem Programm nehmen wird, aber es gab Gerüchte um ein Upgrade. Dieses erschient am Montag tatsächlich und verpackt, laut den ersten Testern, die Technik des neue iPad Air im kompakten Design. Allerdings hat sich dieses auch nach sieben Jahren nicht verändern.

iMac: Reicht dem iMac Pro das Wasser

Während schon das MacBook Pro im vergangenen Jahr nur eine Pressemitteilung zum Update erhielt, tat es Apple beim iMac gleich. Der zuletzt 2017 aktualisierte Desktop-Computer ist ab sofort leistungsstärker den je und bietet ab sofort eine 8-Kern-Konfiguration an, die sogar das Einsteigermodell des iMac Pro übertrumpft. Neben dem deutlichen Leistungsschub sollte man jedoch nichts Neues erwarten. Auch hier hat Apple nur neue Hardware in eine alte Hülle gepackt.

AirPods: Wie erwartet - nichts Neues

Gleiches gilt leider auch für die AirPods. Äußerlich nicht vom Vorgänger zu unterscheiden, wurden intern einige Verbesserungen vorgenommen. Der neue H1-Chip sorgt für länger Sprechzeiten, eine stabilere Verbindung, „Hey Siri“ sowie eine höhere Wiedergabequalität. Während Apple weiterhin kein zweite Farboption anbietet, kann die zweite Hardware-Generation in zwei Varianten bestellt werden: Mit Ladecase oder mit drahtlosem Ladecase. Letztere Konfiguration ist deutlich teurer. Jedoch kann das Ladecase auch separat erworben werden, sodass auch Käufer der ersten Generation die Möglichkeit erhalten Ihre AirPods drahtlos zu laden.

