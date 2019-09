30.09.2019 - 18:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In rund einem Monat geht Apples nächster Abo-Dienst an den Start und möchte damit Netflix Konkurrenz machen. Anders als die bekannten Dienste wird Apple TV+ zunächst nur auf eigenproduzierte Originalserien und -filme setzen. Kurz vor dem Start schwört Apple nun mit neuen Trailern auf den kommenden Videostreamingdienst ein. Neben einem neuen Trailer zu „For All Mankind“ gibt es auch erstes Material zu „Helpsters – Das Monsterquartett“, „ Vier Freunde und die Geisterhand – ghostwriter“ sowie „Snoopy im All“.

Deutsche sowie alternative Versionen der Trailer finden Sie übrigens auf der neuen Sonderseite zu Apple TV+.

Helpsters – Das Monsterquartett

Gemeinsam mit „Sesame Workshop“, den Köpfen hinter der Sesamstraße“, schuf Apple die Serie „Helpsters“. Die familienfreundliche Sendung richtet sich vor allem an Kinder und soll Ihnen Grundkenntnisse im Programmieren vermitteln. Als Hauptcharakterin tritt dabei Cody in Erscheinung, die mit Ihren Monsterfreunden Probleme löst.

Lernt Cody und die Helpsters kennen. Ein Team unglaublich wusliger Monster, die es einfach lieben, jedem zu helfen. Ob es die Planung einer Party, das Erklimmen eines Berges oder die Beherrschung eines Zaubertricks ist, die Helpsters lösen jedes Problem – denn alles fängt mit einem Plan an.

Vier Freunde und die Geisterhand – ghostwriter

An größere Kinder richtet sich hingegen „Vier Freunde und die Geisterhand“. In der Serie sucht ein Geist den Bücherladen einer Kleinstadt heim:

Wenn ein Geist in einem Buchladen im Viertel umgeht und fiktive Figuren in die reale Welt entlässt, braucht es vier Jugendliche, um gemeinsam ein aufregendes Geheimnis im Zusammenhang mit einer unerledigten Angelegenheit dieses Geistes zu enträtseln. Mit Hilfe geheimer Botschaften, die nur sie erkennen können, sind die vier jungen Helden auf der Jagd nach der Wahrheit.

Snoopy im All

Hebt mit Snoopy ab, der sich seine Träume erfüllt und auf sein nächstes großes Abenteuer zusteuert – NASA-Astronaut zu werden. Zusammen mit Charlie Brown und dem Rest der Peanuts-Crew übernimmt Snoopy das Kommando über die internationale Raumstation und erkundet den Mond und das, was dahinter liegt.

For All Mankind

Nicht nur Snoopy will hochhinaus, sondern auch die Astronauten der NASA. In der alternativen Geschichte von „For All Mankind“ wurde der Wettlauf um den Mond durch die Sowjets entschieden und setzte damit die Bemühungen der USA um das Weltall zu erobern weiter fort:

Stell dir eine Welt vor, in der das globale Wettrennen ins All nie beendet wurde. Diese Drama-Serien von Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica) erzählt vom Leben der NASA-Astronauten – die Helden und Rockstars ihrer Zeit – und ihren Familien. Wirf einen „Was-wäre-wenn“-Blick auf die Geschichte, in der das Weltraumprogramm der NASA das kulturelle Herzstück aller amerikanischen Hoffnungen und Träume geblieben wäre.

