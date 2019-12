Apple TV+: „The Morning Show“ erhält mehrere Nominierungen für Golden Globes

Noch kurz vor dem Start von Apple TV+ sagte Apple, dass man bei dem Videostreamingdienst auf Qualität anstatt Quantität setzt. Man möchte sich direkt als ernstzunehmender Wettbewerber für die großen Awards etablieren und natürlich auch qualitativ unterhalten. Während „See“ mit Aquaman-Darsteller Jason Momoa bei den Kritikern gnadenlos durchfiel und „For All Mankind“ nicht mit hohen Wertungen überschüttet wurde, sahen viele bereits Potential in „The Morning Show“ mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Von Folge zu Folge kam die Geschichte mehr in Schwung und schloss laut „The Guardian“ mit „einem der beeindruckendsten Serienfinalen der letzten Dekade“ ab.

Golden Globes: Gleich drei Nominierungen für „The Morning Show“

Die Jury der Golden Globes gab nun die Nominierungen für die Awardverleihung am 5. Januar 2020 bekannt. Überraschend schaffte es Apples „The Morning Show“ gleich drei Nominierungen in wichtigen Kategorien zu erhalten. Die „Apple TV+“-Serie hat die Chance zur besten Drama-Serie gekürt zu werden, muss sich aber gegen starke Konkurrenz wie „Big Little Lies“, „The Crown“, „Killing Eve“ und „Succession“ behaupten. Größer ist die Chance hingegen in der Kategorie „Beste Schauspielerin in einer Drama-Serie“. Die Jury nominierte nämlich sowohl Jennifer Aniston als auch Reese Witherspoon für die Auszeichnung, um die auch Nicole Kidman (Big Little Lies), Olivia Colman (The Crown) und Jodie Comer (Killing Eve) buhlen.

