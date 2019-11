Ist das Apple TV erfolgreicher als die AirPods?

In den USA hat das Marktforschungsunternehmen Consumer Intelligence Research Partner, kurz CIRP, eine Umfrage bei amerikanischen Apple-Kunden durchgeführt. Unter anderem wurde gefragt, welche Gerätetypen man besitzt. Dabei kam heraus, dass Apples Set-Top-Box an der Spitze der „Sonstiges“-Kategorie steht, die alle Apple-Produkte enthält, die keine iPhones, iPads oder Macs sind. Demnach ist das Apple TV sogar erfolgreicher als die AirPods oder die Apple Watch, die ebenfalls in dieser Kategorie zu finden sind.

Unabhängig vom Kaufdatum

Jedoch muss man dabei auch erwähnen, dass die Marktforscher nicht von aktuellen Käufen ausgegangen sind, sondern die Kunden allgemein nach Produkten fragten, die in ihren Besitz sind. Da Apples Set-Top-Box bereits seit mehr als 10 Jahren verkauft wird, ist es nicht ungewöhnlich, dass viele Kunden ein Apple TV besitzen.

Die Apple Watch holt auf

Übrigens liegt die 2015 erst veröffentlichte Apple Watch mit einem Anteil von 20 Prozent schon knapp hinter dem Apple TV, während die AirPods aktuell noch bei weniger als 10 Prozent aller Apple-Kunden zu finden sind. Gleiches gilt übrigens auch für den HomePod. Interessanterweise liegen Beats-Produkte aller Art sogar unter der fünf-Prozent-Markt.

