Apple sucht das beste Nachtmodus-Foto

Wer ein besonders gutes Foto mit dem neuen Nachtmodus der iPhone-11-Serie gemacht hat, der kann nun an einem Wettbewerb teilnehmen, den Apple ausgeschrieben hat. Der Wettbewerb („Nachtmodus Foto-Challenge“) läuft noch bis zum 30. Januar 2020. Es dürfen nur Fotos eingeschickt werden, die mit dem iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max aufgenommen wurden.

Was ist eigentlich der Nachtmodus?

Der Nachtmodus ermöglicht Aufnahmen in guter Qualität, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Normalerweise regulieren fast alle Smartphones die Empfindlichkeit hoch, um verwacklungsarme Fotos bei kurzen Belichtungszeiten zu ermöglichen. Das hat allerdings den Nachteil, dass die Bilder dann oft verrauschen und unansehnlich werden. Im Nachtmodus verlängert das iPhone automatisch die Belichtungszeit, damit mehr Licht auf den Sensor fällt.

Das iPhone aktiviert den Nachtmodus ohne Zutun des Nutzers automatisch und zeigt dann ein kleines gelbes Symbol in der Kamera-App an. Der Nutzer kann nun entweder alles der Kameraautomatik überlassen oder auf das Nachtmodussymbol tippen und die Belichtungszeit manuell verlängern, wenn es das Motiv erfordert. Dann ist aber ein Stativ sinnvoll, um verwackelte Ausnahmen zu verhindern.

Gewinner werden lediglich namentlich genannt

Die Gewinnerfotos werden von einer Jury bestehend aus Fotografen und Phil Schiller am 4. März 2020 bestimmt und dann in einer Fotogalerie im Apple Newsroom ausgestellt. Außerdem behält sich Apple das Recht vor, sie in Kampagnen online und in der realen Welt zu zeigen. Der Gewinner hat außer seiner Namensnennung davon nichts.

Wer dennoch teilnehmen will, veröffentlicht seine Bilder unter den Hashtags #ShotoniPhone und #NightmodeChallenge auf Twitter oder Instagram. In der Bildunterschrift muss der Teilnehmer schreiben, welches iPhone-Modell verwendet wurde. Wer das nicht will, kann das Bild auch in höchster Auflösung per E-Mail an shotoniphone@apple.com mit dem Dateinamen-Schema „Vorname_Nachname_nightmode_iPhone-Modell“ schicken.



