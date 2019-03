27.03.2019 - 09:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Montagabend ging Apple in die größte Service-Offensive in der Geschichte des Unternehmens und kündigte ein Vielzahl neuer Dienste an: Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade und Apple Card. Sollten Sie die Veranstaltung verpasst haben, dann können Sie dies ab sofort nachholen. Apple stellt dazu das komplette Video zur „It's show time“-Veranstaltung auf YouTube bereit, sodass auch Ausschnitte sehen können, die Apple nicht separat bereitstellt.

Während Apple in der vergangenen Woche zahlreiche neue Hardware veröffentlichte, kündigte das Unternehmen am Montag einige neue Dienstleistungen an, die im Laufe des Jahres erscheinen werden. Apple News+ sowie die Apple Card sind allerdings vorerst nicht für Deutschland geplant.

Stattdessen kündigte das Unternehmen an, dass ab Mai eine neue TV-App auf verschiedensten Plattformen eingeführt wird und damit auch Apple TV Channels direkt darüber buchbar sein werden. Dies soll den Weg für Apple TV+ ebnen, das dann im Herbst mit Apple-Serien und -Filmen erscheinen wird. Die TV-App wird damit zur Zentrale für alle Videoinhalte.

Daneben stellte man mit Apple Arcade ein „Netflix für Spiele“ vor, das auf iPhone, iPad, Apple TV und Mac verfügbar sein soll. Zu einen nicht näher genannten monatlichen Preis soll der Dienst Zugriff auf hunderte Spiele geben, ohne dass diese einzeln gekauft werden müssen.

Falls Sie etwas von unserer Berichterstattung verpasst haben sollten, können Sie dies hier nachholen:

