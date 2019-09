25.09.2019 - 12:07 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



iPad der 7. Generation, vorgestellt im Herbst 2019 (Bild: Apple)

Am kommenden Montag, den 30. September, kommt das beim iPhone-11-Event vorgestellte neue iPad in den Handel. Bereits jetzt startet Apple die Auslieferung an Kunden, die das neue iPad der siebten Generation vor zwei Wochen bestellt haben. In einigen Ländern wird das neue 10,2-Zoll iPad auch schon zum Wochenende in den Apple Stores zu sehen und zu kaufen sein. Logistisch liegt Apple damit im eigenen Zeitplan.

Das neue iPad der siebten Generation kann mit dem Apple Pencil der ersten Generation bedient werden und mit einem normalgroßen Smart Keyboard erweitert werden. Überdies tut Apple alles, das iPad-Tablet eher wie einen Computer erscheinen zu lassen. Technisch setzt Apple jedoch auf den seit dem iPhone 7 bewährten A10 Fusion Chip in Kombination mit einem 10,2" Multi-Touch Display in der Auflösung von 2160 mal 1620 Pixeln bei 264 ppi und aktuellem W-LAN 802.11ac aber lediglich Bluetooth 4.2. Die Kapazität der internen Lithium-Polymer-Batterie wird mit 32,4 Watt­stunden angegeben. Das soll für 10 Stunden im Dauereinsatz reichen.

Abgestimmt auf das neue iPad ist das neue iPadOS, das vorfristig und seit gestern im Download erhältlich ist. Apple bezeichnet iPadOS als ein leistungsstarkes Betriebssystem, das mit neuen Möglichkeiten und intuitiven Features für das große Display und die Vielseitigkeit des iPad entwickelt wurde. In der Tat bietet Split View und Slide Over mehr Möglichkeiten, mit mehreren Apps oder in mehreren Ansichten gleichzeitig zu arbeiten.

In der Zielgruppe Schüler und Studenten konkurriert das iPad mit preiswerten Chrome-Books. Und daher bekommt man in der preisbewussten Grundkonfiguration ab 379 Euro lediglich magere 32 Gigabyte Speicher. Zeitgemäße 128 Gigabyte sind mit einem Aufpreis von 140 Euro verbunden. Schüler und Lehrer erhalten bei diesem iPad ausdrücklich einen Rabatt auf den Kaufpreis.

