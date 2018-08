03.08.2018 - 18:17 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



03.08.2018 - 18:17 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Apple und die Medizinische Fakultät der Stanford University kooperieren bei Forschungsarbeiten zu Herzrhythmusstörungen. Diese Studie wird jetzt geschlossen. Neue Patienten werden nicht mehr aufgenommen. Die Studie selbst läuft aber noch bis Ende Januar 2019 und ist weiterhin auf die Unterstützung der Teilnehmer angewiesen. Die Studie führte bereits zu einer Verbesserung, die schon mehrere Menschenleben gerettet hat.

Mit dem Stichtag zum 1. August 2018 nimmt die „Apple Heart Study“ an der Stanford University keine neue Teilnehmer mehr auf. Die App der Medizinischen Fakultät wurde sogar aus dem App Store genommen. Teilnehmen konnte im Prinzip jeder US-Amerikaner, älter als 22 und im Besitz eines iPhone 5s und neuer sowie einer Apple Watch ab der ersten Serie und ohne kardiologische Vorerkrankungen.

Die Apple-Herzfrequenz-Studie in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät der Stanford University startete erstmals im November 2017. Ihr Ziel ist die Erkennung von Vorhofflimmern, einer häufigen Form der Herzrhythmusstörungen. Vorhofflimmern kann Hinweise liefern auf schwere Erkrankungen wie Herzinsuffizienz und Schlaganfall. Diese Krankheitsbilder bleiben oft unentdeckt. In der Studie geht es darum, ob die Sensoren der Apple Watch in der Lage sind, Menschen auf diesen gefährlichen Zustand und die damit verbundenen Gesundheitsprobleme aufmerksam zu machen.

Lesetipp Apple bietet Apple-Watch-Nutzern Herzstudie an Apple hat die angekündigte Apple Heart Study App vorgestellt, die schon zur Keynote im September angekündigt wurde. Die auf dem ResearchKit... mehr

Andere Studien, die vom Team hinter der Cardiogram-App und Forschern der University of California, San Francisco, durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass die Apple Watch in der Lage ist, einen abnormalen Herzrhythmus mit einer Genauigkeit von 97 Prozent zu erkennen. Diese Fähigkeit kann auch nützlich sein, um frühe Anzeichen von anderen Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Atemstillstand im Schlaf zu erkennen.

Schon jetzt warnt Apple Watch bei ungewöhnlich ansteigenden Ruhepuls ohne körperliche Aktivität. Diese Hinweise haben bereits mehreren Menschen das Leben gerettet, weil sie schnell ärztliche Hilfe holen konnten.

Anzeige