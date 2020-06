Apple schließt wegen Corona erneut einige Apple Stores

Es ist nur wenige Wochen her, dass Apple wieder seine Stores öffnet - und nun müssen einige schon wieder zugemacht werden. Einige Läden in Florida, Arizona, North Carolina und South Carolina müssen aufgrund lokaler Ausbrüche wieder zugemacht werden, um Angestellte und Kunden zu schützen. Das berichtet Bloomberg.

In den USA sind derzeit nach einem Bericht von Bloomberg 154 der 271 Apple Stores geöffnet. Elf von den 154 werden nun wieder zugemacht. Betroffen sind Läden in North Carolina, Florida, South Carolina und Arizona. Im Rentnerstaat Florida werden alle Läden zugemacht.

Apple teilte mit, dass Kunden, deren Geräte in den betroffenen Stores repariert werden diese am Wochenende abholen können. Apple hat natürlich jetzt noch kein neues Datum genannt, wann die Läden wieder aufgemacht werden.

In Deutschland sind die Läden längst wieder offen, hier wurde die Pandemie bisher aber auch bravourös überstanden, was an den vorsichtigen Verhalten der meisten Menschen und den flankierenden politischen Maßnahmen liegen dürfte.

Wie überall auf der Welt müssen Apple-Store-Besucher derzeit Sicherheitsmaßnahmen hinnehmen, wenn sie einen der Läden betreten wollen. Vor dem Betreten wird kontaktlos die Körpertemperatur überprüft. Außerdem ist das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen Pflicht. Mindestabstände müssen ebenfalls eingehalten werden, wobei nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern gleichzeitig in den Store dürfen. So kann es zu Wartezeiten beim Einlass kommen.

Warst du nach der Wiedereröffnung in einen Apple Store? Wie war das für dich? Erzähle von deinen Erlebnissen!