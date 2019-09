24.09.2019 - 19:55 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat erwartungsgemäß iOS 13.1 mit zahlreichen Fehlerkorrekturen und Funktionen nachgereicht, die eigentlich schon für iOS 13 versprochen wurden. Auch eine Sicherheitslücke wurde gestopft

Apple hat iOS 13.1 veröffentlicht - kurz nachdem iOS 13 erschienen ist. Das hat einen guten Grund: In iOS 13 waren nicht nur zahlreiche Fehler und eine Sicherheitslücke enthalten sondern es fehlten auch mehrere Funktionen, die Apple beim WWDC 2019 angekündigt, dann aber nicht in iOS 13 integriert hatte.

Das iOS 13.1-Update ist für alle iPhones verfügbar, auf denen auch iOS 13 läuft und kann over-the-air eingespielt werden. Dazu müssen Sie in den Einstellungen auf Allgemein/Softwareupdate gehen. Aktuell dauert es ziemlich lange, das Update herunterzuladen, weil offenbar sehr viele andere Menschen den gleichen Plan verfolgen.

In iOS 13.1 können nun wieder Automationen in der Shortcuts-App erstellt werden, die an Bedingungen geknüpft sind. Außerdem wurde die Funktion „Teile die Ankunftszeit“ integriert, die es Nutzern erlaubt, die geschätzte Ankunftszeit an einem Ort mit einem Freund oder Familienmitglied zu teilen.

Zudem wird nun in einigen Fällen ein spezifisches Symbol für den verbundenen Lautsprecher oder Ohrhörer (AirPods und Beats sowie HomePod) eingeblendet.

Zudem können endlich mehrere Kopfhörer an ein einziges iPhone angeschlossen werden. So kann man zum Beispiel zu Zweit einen Track hören.

Außerdem enthält das Update auf iOS 13.1 einen Bugfix, mit dem Nutzer mit einem einfachen Trick auch im Sperrbildschirm auf die Kontakte zugreifen konnten.

