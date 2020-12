Apple plant Weihnachtsüberraschung für kommende Woche: Was ist es?

Seit September stellte Apple monatlich neue Produkte vor und hat auch allgemein 2020 nahezu alle Geräte aktualisiert – bis auf das iPad mini, den iMac Pro und Mac Pro. Wie die Website MacRumors aktuell berichtet, soll Apple noch eine weitere Ankündigung planen. Die Seite durfte einen Blick auf eine interne Memo werfen, die Änderungen bei AppleCare für kommende Woche andeutet. In der Regel macht dies Apple immer, wenn man neue Produkte ankündigt, um sie von der Zusatzgarantie abzudecken. Wie man ausführt, war dies schon beim iPhone-12-Event im Oktober der Fall. Damals sollten sich das technische Personal von Service-Providern für den 13. Oktober um 19 Uhr (MEZ) auf Änderungen vorbereiten. Zu dieser Zeit begann das Event.

Lehren aus der Vergangenheit

Eine ähnliche Veranstaltung sei zwar nicht zu erwarten, aber ein neues Produkt könnte auch per Pressemitteilung angekündigt werden. Vielleicht hat das Unternehmen aber auch ein kurzes Vorstellungsvideo vorbereitet, das man auf diversen Plattformen bereitstellt. Die Uhrzeit (14:30 Uhr MEZ) spricht allerdings für eine Ankündigung per Pressemitteilung, da man bereits mehrere Geräte wie das 16" MacBook Pro oder die AirPods (2. Generation) um diese Uhrzeit herum ankündigt.

Was könnte es sein?

Schon Mitte November hatte der Leaker L0vetodream mitgeteilt, dass Apple eine Weihnachtsüberraschung für die Nutzer plant. Bereits damals wollte er nicht ins Detail gehen und hat sich bislang nicht weiter dazu geäußert. Jedoch gab er den kryptischen Hinweis, dass es sich um „etwas Gutes für den Winter“. Daneben schrieb er, dass die Sache winterexklusiv sein soll, was das Rätselraten nicht einfacher macht.

Es ist unwahrscheinlich, dass er damit neue Armbänder für die Apple Watch meint, da hierfür keine Anpassung von AppleCare notwendig wäre. Gerüchten zufolge soll Apple die Over-Ear-Kopfhörer AirPods Studio, einen Gegenstandstracker namens AirTags sowie ein neues Apple TV planen. Jedoch passen alle drei Produkte nicht in die Kategorie „Winterexklusiv“.

Wir halten daher am 8. Dezember um 14:30 Uhr die Augen offen und informieren euch, sobald wir mehr wissen. Bis dahin können wir nur spekulieren. Was glaubt ihr, was es sein könnte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.